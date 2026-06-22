Пророчество сбывается.

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Крым становится безлюдным. Абсолютно непригодным для жизни.

Далее текст на языке оригинала.

Вже зникло паливо, отже зараз ляже вся логістика і торгівля. Далі не стане продуктів у магазинах. Потім під великим питанням робота критичної інфраструктури.

Про курортний сезон, роботу та гроші взагалі навіть смішно говорити.

Далі буде ставати все гірше і гірше. Тобто все краще і краще)

І так буде до тих пір, поки Крим не повернеться у рідну гавань, до України, до Києва.

А доти – лише відрізана від світу сіра зона війни, кризи та безвиході.