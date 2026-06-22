"Каждый отвечает за себя": фон дер Ляйен сказала, что будут делать Украина и Молдова после открытия первого кластера

Украина и Молдова с открытием первого кластера "Основы" вместе начали официальные переговоры о вступлении в Евросоюз. Далее страны будут двигаться по отдельности – динамика евроинтеграционного процесса будет зависеть от того, когда государства-кандидаты выполнят критерии ЕС.

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Этот момент разъяснила Урсула фон дер Ляйен, президентка Европейской комиссии. В Брюсселе (Бельгия) 22 июня она выступила на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Антониу Коштой и президенткой Молдовы Майей Санду, передает "Укринформ".

"После открытия первого кластера каждая страна-кандидат отвечает за себя, поскольку они должны выполнять обязательства по реформам, и эти реформы различаются для разных стран-кандидатов", – отметила фон дер Ляйен.

Она заверила, что прогресс будет определяться в соответствии с заслугами. Государства будут иметь четкое понимание требований и шагов, необходимых для их реализации, а Брюссель будет в полной мере выполнять свои обязательства.

Глава Европейского совета Кошта добавил, что такой подход не означает затягивания процесса, на евроинтеграцию будет влиять именно темп реформ.

В то же время политик подчеркнул важность геополитического контекста, который требует от всех сторон работать настойчивее и оперативнее, не снижая при этом планку критериев вступления.

"Как страны-кандидаты, так и страны-члены должны понимать и ощущать срочность выполнения обязательств. Это не означает, что нужно забыть о критериях. Это означает, что все должны работать более настойчиво и быстрее, чтобы выполнять критерии и двигаться вперед как можно скорее", – сказал он.

Что предшествовало

15 июня в Люксембурге на конференции Совета ЕС был открыт первый из шести переговорных блоков (или кластеров) на пути вступления Украины и Молдовы в Евросоюз. Все 27 государств-членов официально поддержали этот шаг.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Киев планирует открыть остальные кластеры до середины июля.

Президент Владимир Зеленский отметил, что открытие первого кластера "Основы" является четким сигналом о том, что "прогресс Европы не остановить".

Как писал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ситуация с вступлением Украины в Европейский Союз отличается от стран Западных Балкан. Пока государство находится в состоянии войны, оно не сможет стать полноправным членом ЕС.

– Ранее Мерц говорил, что в будущем Украина станет частью Евросоюза, однако это произойдет в отдаленной перспективе.

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