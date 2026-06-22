Выделяем 8 признаков втягивания Лукашенко в войну: белорусская оппозиция предупредила Украину

Представитель белорусской оппозиции и заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушка обратился к министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге с официальным письмом. Вместе с документом украинской стороне был передан подробный отчет о действиях режима Александра Лукашенко, которые, по мнению авторов исследования, свидетельствуют о системной подготовке страны к возможному участию в войне.

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Письмо стало продолжением договоренностей, достигнутых во время рабочего визита Латушки в Киев в мае. Об этом говорится в сообщении Объединенного переходного кабинета Беларуси.

К обращению также приложили подготовленный Народным антикризисным управлением 30-страничный отчет, который, как отмечают авторы, фиксирует превращение Беларуси в военный плацдарм Российской Федерации.

Признаки подготовки

В отчете Народного антикризисного управления приведены восемь ключевых признаков, которые, по мнению авторов документа, могут свидетельствовать о подготовке режима Лукашенко к прямому вступлению в военный конфликт или к предоставлению территории страны для новых ударов.

Первым признаком названы изменения в законодательстве. Оппозиция обращает внимание на то, что после изменений в Конституции Беларусь утратила статус нейтрального и безъядерного государства. Принятая в 2024 году военная доктрина предусматривает возможность нанесения превентивных ударов в случае "непосредственной угрозы", а также использование белорусских военных за пределами страны.

Второй признак авторы называют масштабное наращивание вооруженных сил. По их данным, количество военнослужащих по контракту с 2022 года увеличилось в полтора раза, а мобилизационный резерв оценивается в 289 тысяч человек. Также создается Южное оперативное командование, ориентированное на украинское направление.

Военная интеграция

Среди других факторов в отчете упоминаются рост оборонных расходов, интеграция белорусского военно-промышленного комплекса с российским и увеличение объемов военного производства. Авторы утверждают, что только в 2024 году на вооружение было принято более четырех тысяч единиц новой военной техники.

Отдельно отмечается размещение в Беларуси российских войск, тактического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник". Также указывается, что белорусских военных обучают инструкторы ЧВК "Вагнер".

Кроме того, в отчете говорится о строительстве оборонительных рубежей вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой. По данным НАУ, в стране модернизируют мосты и аэродромы для использования тяжелой российской техникой. Кроме того, в школах введена обязательная военная подготовка, а десятки тысяч детей привлекают к участию в военно-патриотических лагерях.

Еще одним фактором авторы документа называют подготовку гражданской инфраструктуры к условиям военного времени. В частности, Министерство здравоохранения Беларуси утвердило инструкции по сортировке раненых во время войны. В Минске провели проверку около пяти тысяч бомбоубежищ, а местные власти регулярно тестируют системы оповещения населения.

Отдельный раздел отчета посвящен накоплению стратегических ресурсов. По информации авторов, обязательные резервы нефтепродуктов увеличены вдвое – до 30 дней хранения. Также Министерство обороны расширило перечень гражданской техники, которая может быть мобилизована в случае введения военного положения. В соответствии с постановлением Совета министров Беларуси от 15 мая 2026 года № 249, транспорт предприятий может принудительно включаться в состав военных автоколонн.

Еще одним признаком подготовки в документе названы постоянные военные учения. Авторы отчета утверждают, что масштабные маневры, регулярно проводимые в 2026 году, используются для проверки мобилизационных списков и поддержания высокого уровня готовности силовых структур.

В итоге Народное антикризисное управление отмечает, что переданный украинской стороне документ содержит не только описание зафиксированных тенденций, но и рекомендации по предотвращению дальнейшей эскалации и сдерживанию действий режима Лукашенко.

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