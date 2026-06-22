Определился наиболее вероятный преемник Стармера: кто такой Энди Бернем и что он говорил об Украине

После отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера одним из возможных претендентов на его пост называют Энди Бернема, мэра Большого Манчестера. Политик ранее неоднократно заявлял о поддержке Украины и критиковал действия России.

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Более 10 лет назад Бернем дважды пытался возглавить Лейбористскую партию. OBOZ.UA рассказывает, что известно о политике, который может стать преемником Кира Стармера.

Что известно о политике

Энди Бернем родился в Ливерпуле и вырос в семье сторонников Лейбористской партии. Он учился в Кембридже, где у него сформировался интерес к политике.

Карьеру начал как депутат парламента от лейбористов, занимал несколько правительственных постов, в частности в сфере здравоохранения. После работы в Вестминстере перешел в региональную политику. С 2017 по 2026 год был мэром Большого Манчестера.

На момент публикации политику 56 лет. Более десяти лет назад он дважды безуспешно пытался возглавить Лейбористскую партию. В то же время, по информации ВВС, сейчас многие депутаты-лейбористы считают, что он может укрепить позиции партии.

Недавно Бернем победил на досрочных выборах в парламент в избирательном округе Мейкерфилд. Политик набрал около 55% голосов. После победы он заявил, что у Лейбористской партии есть последний шанс на перемены и обновление политического курса.

Что Бернем говорит об Украине

В мае Энди Бернем обнародовал свою позицию по поводу российско-украинской войны. Он заявил, что выступал против оккупации Крыма в 2014 году и поддерживает Украину.

"Я выступал против вторжения России в Крым в 2014 году… Я решительно поддерживаю Украину и украинских мэров с 2022 года. Я считаю, что близость британских правых к Путину представляет риск для нашей национальной безопасности", — написал он на своей странице в Х.

После спора между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом в Белом доме Берн также выразил поддержку украинцам.

Кроме того, политик является одним из основателей сети UNBROKEN Cities Network, созданной в 2023 году. В рамках этой инициативы Манчестер сотрудничает со Львовом и Ливерпулем. Сеть поддерживает реабилитационные проекты в Украине и помогает городам, пострадавшим от российских атак.

Что предшествовало

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что сложил полномочия лидера Лейбористской партии Великобритании. В своей речи он подчеркнул, что, возглавляя партию и правительство, руководствовался прежде всего интересами страны.

Политик назвал приход к власти одним из важнейших достижений в своей жизни. Также он напомнил, что именно лейбористы впервые за 14 лет сформировали правительство, а главной целью их работы было улучшение благосостояния граждан.

Стармер подчеркнул, что за годы его руководства партии удалось преодолеть последствия политического, финансового и морального кризиса. По его словам, лейбористы восстановили доверие избирателей.

На момент публикации окончательно не решено, будут ли проводиться полноценные выборы нового лидера партии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке из-за разногласий с правительством по поводу оборонных расходов. Причина отставки — действующий финансовый план, который не обеспечивает армию необходимыми ресурсами в условиях роста угроз со стороны России и обострения международной ситуации в сфере безопасности. В свою очередь премьер страны Кир Стармер назначил нового министра обороны — Дэна Джарвиса из Министерства внутренних дел.

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