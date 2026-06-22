Когда запустят процедуру развода через "Дію": названы вероятные сроки

В Украине готовятся запустить новую цифровую услугу – расторжение брака онлайн через приложение "Дія". Ожидается, что сервис может стать доступным для граждан уже к концу лета.

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В настоящее время идет подготовительный этап и объявлено бета-тестирование функции. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам цифровой трансформации Ольга Рябуха.

По её словам, полноценный бета-тест планируется начать примерно через две недели. К нему привлекут около 250 пар, которые в течение примерно одного месяца будут тестировать новую услугу в реальных условиях.

Воспользоваться сервисом смогут только совершеннолетние граждане Украины, у которых нет общих несовершеннолетних детей. Система будет автоматически проверять эту информацию, и в случае ее несоответствия сформировать заявление будет невозможно.

Процедура расторжения брака предусматривает подачу заявления через приложение "Дія". Пользователям необходимо указать свои данные и данные второго супруга. После этого система проверит документы, в частности паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Следующим этапом станет выбор даты проведения видеоконференции с государственным регистратором. Также стороны должны уплатить административный сбор и подписать заявление с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

После подачи документов начинается обязательный срок ожидания, который составляет 31 день плюс один дополнительный день. В этот период каждый из супругов имеет право отозвать заявление или сообщить об изменении решения о расторжении брака.

По истечении срока ожидания состоится видеоконференция с государственным регистратором, который проверит добровольность решения обеих сторон. В случае подтверждения намерения будет составлена актовая запись о расторжении брака.

Бумажное свидетельство о расторжении брака будет отправлено по почте.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что новая процедура полностью соответствует офлайн-процессу, который осуществляется через органы государственной регистрации актов гражданского состояния.

"Это выглядит абсолютно аналогично офлайн-процессу, то есть тому, как это происходит вживую через ДРАЦС. Права обеих сторон однозначно защищены, и в любой момент любой из супругов может отказаться от этого. То есть, если нет согласия обоих супругов, никто не будет составлять актовую запись о расторжении брака. Поэтому здесь все риски сведены к минимуму", – отметила Рябуха.

Напомним, 18 июня стало известно, что в приложении "Дія" стартует бета-тестирование нового сервиса онлайн-развода, который должен перевести процедуру расторжения брака в полностью цифровой формат. Участники тестирования смогут подать заявление, пройти видеоконференцию и получить свидетельство о расторжении брака без личного визита в государственные учреждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ветераны, ветеранки и члены семей погибших защитников отныне могут оформить несколько государственных услуг через одно заявление на портале "Дія". Новый сервис позволяет одновременно подать документы на получение статуса, денежной помощи и социальных услуг без посещения различных учреждений.

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