"Нечестно по отношению к Балканам": Мадяр озвучил разногласия среди стран ЕС по поводу вступления Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что между странами Европейского Союза существуют разногласия относительно дальнейшего продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, после открытия первого переговорного кластера позиции государств-членов относительно следующих этапов "сильно расходятся".

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Об этом Мадьяр заявил, комментируя решение Евросоюза начать первый переговорный кластер с Украиной. По его мнению, ускорение процесса для Украины будет несправедливым по отношению к Балканам.

Мадьяр назвал договоренность о национальных меньшинствах "исторической"

По словам венгерского премьера, достигнутое между Киевом и Будапештом соглашение о правах венгерского меньшинства в Закарпатье стало важным шагом для разблокирования переговорного процесса.

Мадьяр назвал договоренности о языковых, культурных, политических и образовательных правах венгров "историческими" и отметил, что именно они позволили Венгрии поддержать открытие первого переговорного кластера.

По его словам, Будапешт положительно оценивает прогресс в решении этого вопроса и рассматривает его как важный элемент дальнейшего диалога между двумя странами.

По следующим кластерам единства в ЕС нет

В то же время премьер Венгрии подчеркнул, что среди стран ЕС нет единого видения того, как быстро необходимо открывать следующие этапы переговоров о членстве Украины.

По его словам, часть государств выступает за ускоренный процесс и открытие всех кластеров в короткие сроки, тогда как другие предлагают двигаться постепенно.

"Далее идут разногласия: кто-то хочет открыть сразу все, кто-то – только отдельные разделы, а мы говорим, что только что открыли первый кластер", – объяснил Мадьяр.

Он также подчеркнул, что Венгрия – не единственное государство, которое высказывает оговорки по поводу быстрого открытия всех переговорных направлений.

Будапешт призывает следовать принципу заслуг

Петер Мадяр заявил, что процесс расширения Европейского Союза должен основываться на конкретных результатах кандидатов, а не на политических решениях.

По его словам, вступление новых членов должно оставаться "основанным на заслугах и результатах", когда каждая страна-кандидат проходит все необходимые этапы и выполняет взятые на себя обязательства.

Премьер подчеркнул, что именно такого подхода Венгрия будет придерживаться и в дальнейшем при обсуждении дальнейшего продвижения Украины к членству в ЕС.

"Нечестно по отношению к Балканам"

Отдельно глава венгерского правительства обратил внимание на переговорный процесс со странами Западных Балкан, которые уже много лет ожидают продвижения к членству в Евросоюзе.

По его мнению, было бы несправедливо применять разные подходы к разным кандидатам.

"Нельзя иметь два разных подхода к расширению", – подчеркнул он.

Мадьяр отметил, что ускорение переговоров для Украины при одновременном медленном продвижении балканских стран было бы, по его убеждению, "нечестным и непрагматичным" решением.

"Дьявол в деталях"

Премьер-министр Венгрии признал, что достижение компромиссов между всеми 27 государствами-членами ЕС остается сложной задачей.

По его словам, многие вопросы решаются уже в ходе закрытых обсуждений между правительствами стран Евросоюза.

"Одно дело – подготовленный документ, другое – о чем идет речь в зале заседаний", – заявил Мадьяр.

Как сообщал OBOZ.UA:

15 июня в Люксембурге Европейский Союз официально открыл первый переговорный кластерпо вопросу вступления Украины в блок. Впервые с начала полномасштабной войны Украина получила не просто подтверждение своего европейского будущего, а механизм его реализации.

Этому предшествовало подписание Украиной и Венгрией соглашения о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. Эту проблему не смогло решить правительство Виктора Орбана.

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