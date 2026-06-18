"Я никогда этого не отрицал": Фицо заявил, что членство Украины в ЕС выгодно Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил , что никогда не выступал против вступления Украины в Европейский Союз и считает этот процесс выгодным для всей Европы. В то же время он подчеркнул, что Киев не должен получать никаких исключений или упрощений и должен выполнить все требования для членства.

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Об этом словацкий политик заявил накануне заседания Европейского совета в Брюсселе. Информацию опубликовало СМИ Aktuality.sk.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Фицо планирует обсудить в первую очередь переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС. Отдельной темой станет проведение очередного совместного заседания правительств двух стран. Украинская сторона предлагает провести его в Киеве, тогда как Братислава выступает за словацкую столицу. Фицо выразил надежду, что стороны найдут компромиссный вариант.

Глава словацкого правительства также заявил, что не видит причин не поддержать итоговые выводы саммита ЕС по Украине. В то же время он повторил позицию своего правительства об отказе от бесплатных поставок оружия Украине и предоставления прямой финансовой помощи.

Кроме того, Фицо намерен предложить создание прямой линии связи между Киевом и Москвой. Ведь после завершения войны у Украины должна быть четкая перспектива развития, иначе Европа может столкнуться с ростом организованной преступности в регионе.

Европейский Союз в настоящее время не способен сыграть решающую роль в мирных переговорах по войне в Украине. Необходимы изменения на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Отдельно Фицо выступил за возвращение к идее привлечения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к переговорному процессу. При этом посредником должен быть человек, хорошо понимающий позиции обеих сторон конфликта. В то же время представители словацкой оппозиции раскритиковали такое предложение, напомнив о многолетних связях Шредера с российскими энергетическими компаниями.

Напоминаем, что Европейский парламент создал специальную комиссию для расследования действий правительства Словакии в отношении "конституционных изменений, реформ, направленных на борьбу с коррупцией, и вероятного нецелевого использования средств ЕС". Более того, комиссии предоставлены полномочия "использовать все свои инструменты для защиты ценностей ЕС".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 июня в Люксембурге Европейский Союз официально открыл первый переговорный кластер по вопросу вступления Украины в блок. Впервые с начала полномасштабной войны Украина получила не просто подтверждение своего европейского будущего, а механизм его реализации. После многих лет дискуссий о перспективах членства, десятков дипломатических саммитов и споров между государствами-членами ЕС Киев переходит к этапу предметных переговоров об адаптации законодательства, реформировании институтов и интеграции в европейское правовое пространство.

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