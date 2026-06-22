«Разрабатывают новый план «Барбаросса»: в МИД РФ обвинили НАТО в подготовке к нападению на Россию

В министерстве иностранных дел страны-агрессора России обвинили НАТО в разработке плана "Барбаросса" для нападения на Россию. В частности там заявили, что НАТО и Евросоюз якобы готовятся к военному столкновению с Россией, которое должно произойти в конце 2030 года.

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Об этом сообщили в российских СМИ. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что европейские страны якобы хотят прекратить войну в Украине, чтобы ввести на территорию страны свои военные контингенты.

Что известно

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что якобы НАТО и Евросоюз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, а их подготовка всё больше напоминает план "Барбаросса" — стратегию нацистской Германии по нападению на СССР.

"Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС (а между ними с военной точки зрения разница уже невелика – я имею в виду агрессивные устремления в отношении РФ), их главная задача – добиться стратегического поражения России", – сказал он "Росмедиа".

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что столкновение между НАТО и Россией может закончиться обменом ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

По словам Лаврова, европейские страны добиваются скорейшего прекращения огня в Украине, чтобы ввести на территорию страны свои военные контингенты.

"Единая Европа продолжает мечтать об экспансии, намерена осваивать Украину и Молдову, втягивает в свою орбиту Армению", – отметил Лавров.

При этом он придумал в этом плане роль и для Украины – она якобы рассматривается как "ударный кулак" будущих европейских вооруженных сил.

Как писал OBOZ.UA, ранее разведка Нидерландов оценила, когда Россия может напасть на страны НАТО. Там убеждены, что пока Россия, как страна-агрессор, продолжает активную фазу войны в Украине, полномасштабный конфликт России с оборонным альянсом НАТО маловероятен. В то же время Москва уже готовится к возможному противостоянию с Альянсом, в частности рассматривая сценарии ограниченных территориальных действий с целью политической дестабилизации НАТО.

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