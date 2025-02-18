'Оружием в этой войне не победит ни одна из сторон': Зеленский заявил о необходимости перехода в дипломатию. Видео

Украина отстояла свою независимость высокой ценой – заплатив жизнями своих воинов. Поэтому переход к дипломатическому процессу нужен, но он должен привести к справедливому миру. Оружием на поле не победит ни одна из сторон.

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Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 18 февраля по результатам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он, в частности, выразил уверенность в том, что на сегодняшний день невозможно победить на поле боя ни одной из сторон.

"Мне кажется, на сегодняшний день понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. И Россия этого хотела – не смогла", – сказал Зеленский.

В то же время, напомнил он, никто не верил, что Украина сможет выстоять перед российским нашествием:

"А в Украину не верили, но она это доказала. И отстояла свою независимость очень непросто, высокой ценой, жизнью своих воинов, своих людей. И это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но все равно он должен привести к справедливому миру".

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры РФ и США, продолжавшиеся около пяти часов. По словам представителей российской делегации, достигнута договоренность о сотрудничестве, в чем "заинтересованы" обе стороны.

В Госдепе США заверили, что встреча не является переговорами относительно Украины. В то же время госсекретарь Марко Рубио и министр МИД России Сергей Лавров договорились создать переговорные группы по урегулированию войны.

Со своей стороны Зеленский заявил, что нынешние переговоры между Россией и США похожи на Стамбульские и проходят с теми же ультиматумами россиян, только теперь уже "за спиной" Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 18 февраля выдал, что Владимир Путин якобы готов к переговорам с Зеленским, однако препятствием якобы является "нелегитимность" украинского президента и якобы отсутствие того, с кем Москва хочет подписывать соглашения.

Ранее сам Путин ссылался на то, что в Украине законодательно запрещены переговоры с ним и именно они, со слов диктатора, будут "нелегитимными".

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