В России заявили, что диктатор Владимир Путин готов "при необходимости вести переговоры и с Зеленским". В то же время в Кремле продолжают проталкивать нарратив о якобы нелегитимности действующего президента Украины.

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Вследствие вымышленной оккупантами "нелегитимности" Зеленского Москве якобы не с кем будет подписывать какие-либо соглашения между РФ и Украиной. Такие заявления на фоне начавшейся в Саудовской Аравиии встречи делегаций РФ и США 18 февраля сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Путин якобы гипотетически готов "вести переговоры и с Зеленским". Но, добавил пресс-секретарь диктатора, у которого сейчас идет уже пятый президентский срок при разрешенных конституцией РФ двух сроках, Москва, мол, считает украинского президента "нелегитимным".

"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. И тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина", – отметил Песков.

В то же время, судя по его словам, аппетиты РФ простираются далеко за границы Украины. И Москва намеревается диктовать свои условия не только Киеву, но и Европе, начинающей осознавать угрозы от агрессивной недоимперии, которая возомнила себя ключевым геополитическим игроком и заявила претензии на передел мира.

"Что касается архитектуры безопасности в Европе, то, конечно, комплексное урегулирование, долгосрочное урегулирование, жизнеспособное урегулирование невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте", – выдал Песков.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций России и США. Ни Украину, ни европейские страны на эти переговоры не пригласили. Как считает глава крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall, Европа сама виновна в том, что с ней обращаются как с ребенком, ведь десятилетиями экономила на своей обороне, что привело к слабости и, как следствие, к фактической частичной потере субъектности.

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