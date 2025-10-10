Орбан обвинил украинские спецслужбы в помощи венгерской оппозиции: в МИД отреагировали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы якобы помогают оппозиционной венгерской партии "Тиса". По его словам, "украинцы уже в твоем смартфоне". В Министерстве иностранных дел Украины эти обвинения назвали безосновательными.

Видео дня

В частности, Орбан заявил, что украинцы в Венгрии "интегрировались везде, от интеллектуальной жизни до политических дебатов", более того, "у них также есть партия "Тиса", это их партия". Об этом он рассказал венграм в радиоэфире.

В чем именно Орбан обвинил Украину

Премьер Венгрии утверждает, что разведка Украины якобы оказывает технологическую помощь оппозиционной партии "Тиса".

"Например, они разрабатывают для них такие возможности, которые действительно нужны для успешной избирательной кампании. Раньше говорили, что русские уже в кладовке, сегодня можем сказать, что украинцы уже в твоем смартфоне", – сказал Орбан.

Что имеется в виду

Венгерский премьер имеет в виду скандал, который распространяют некоторые масс-медиа страны. Дело в том, что в сеть попали данные 18 тысяч пользователей мобильного приложения партии "Тиса". Венгерские журналисты предположили, что указанное приложение создала для оппозиционной партии украинская компания PettersonApps.

Речь идет о приложении TISZA World, которое рекламируется как "приложение для организации сообществ и проведения мероприятий, которое предоставляет каждому возможность участвовать в развитии демократии". Разработчиком приложения официально указана партия "Тиса".

Зачем украинским спецслужбам было вредить партии, выступающей против Орбана, последний никак не объяснил.

Но это не первое обвинение Орбана во вмешательстве украинских спецслужб в политическую жизнь его страны. Так, ранее он утверждал, что это именно украинцы якобы организовывали в Венгрии митинги протеста против него.

Так или иначе, и PettersonApps, и партия "Тиса" отрицают эту информацию. Причем венгерские оппозиционеры утверждают, что приложение разрабатывали именно венгерские специалисты.

Реакция МИД Украины

По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, обвинения Орбана являются "безосновательными" и сделаны "для нагнетания антиукраинской истерии".

"Эти обвинения стали постоянными, а их абсурдность только растет. Нам очень обидно, что правительство соседней Венгрии, правительство Виктора Орбана нагнетает антиукраинскую истерию, которая лишена каких-либо оснований", – в частности, сказал он.

Украинский дипломат добавил, что нашей стране "очень обидно" наблюдать такую тенденцию, потому что "она вредит двусторонним отношениям", а "потом уйдет достаточно долгое время, чтобы залечить эти отношения".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Виктора Орбана, якобы прибегает к "моральному шантажу", чтобы заставить страны Евросоюза поддержать вступление Украины в блок. Венгр считает (по крайней мере, публично заявляет), что Украина не имеет права требовать членства в ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!