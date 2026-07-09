Опыт имеет особое значение: в Госдепе США ответили, приблизил ли саммит НАТО Украину к членству

В ходе саммита Североатлантического альянса в Анкаре тема членства Украины в НАТО не поднималась. В то же время большая часть обсуждений в ходе мероприятия была посвящена именно Украине.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Ян Бейтсон. Так он прокомментировал вопрос о том, означает ли признание Украины участником обеспечения трансатлантической безопасности ее фактическое приближение к вступлению в НАТО.

Опыт имеет значение

В частности, Бейтсон сказал, что администрация американского президента Дональда Трампа выступает за НАТО, ориентированное на современные вызовы, а не на модель десятилетней давности.

По его словам, подавляющее большинство стран Альянса – это государства Европы, где продолжается масштабная российско-украинская война, единственная на континенте. Именно поэтому военный опыт Украины имеет особое значение для союзников, сказал представитель Госдепа.

Он также отметил, что в НАТО сейчас особенно интересуются беспилотниками, новыми методами ведения боевых действий, бронетехникой и развитием оборонного производства.

"Украинцы давно говорят об этом, и, похоже, это была очень важная тема здесь, в Анкаре", – сказал американец.

Что предшествовало

О том, что Украина должна стать членом НАТО, а Альянс ранее допустил ошибку, не приняв четкого решения по этому вопросу, ранее заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Также политик заверила, что и в дальнейшем поддерживает будущее членство Украины в НАТО, а союзники должны продемонстрировать решительную поддержку Киева.

Кроме того, в Швеции считают, что Украина должна получить перспективу вступления в НАТО, поскольку ее армия и оборонная промышленность "значительно укрепят" Альянс. Именно поэтому эта страна поддерживает будущее членство Украины как в НАТО, так и в Евросоюзе.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что присоединение Украины к НАТО выгодно не только для Киева, но и для укрепления безопасности союзников. То же самое касается полноценного членства нашей страны в ЕС, которое принесет пользу всем европейским партнерам.

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