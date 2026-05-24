Военный опыт Украины только укрепит НАТО в случае ее вступления, – министр обороны Швеции

Украина должна получить перспективу вступления в НАТО, поскольку ее армия и оборонная промышленность "значительно укрепят" Альянс. Именно поэтому Швеция поддерживает будущее членство Украины как в НАТО, так и в Евросоюзе.

Об этом на форуме GLOBSEC Forum в Праге говорил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он подчеркнул, что все европейские страны должны иметь право вступить в НАТО, если соответствуют требованиям Альянса.

Актив Европы в области безопасности

Пол Йонсон признал, что внутри НАТО нет единой позиции относительно украинского членства. Но Украина является "будущим активом безопасности" для Европы, считает он.

Шведский чиновник обратил внимание на размер украинской армии, боевой опыт военных, развитие военных технологий и возможности оборонной промышленности.

"Где еще в Европе можно найти 110 бригад? Где еще в Европе мы можем найти инновационную систему, которую предложила Украина? Где еще мы можем найти такой промышленный потенциал?" – спросил Пол Йонсон.

Также он добавил, что после начала полномасштабного вторжения России украинский оборонный рынок стал одним из самых эффективных в Европе благодаря дерегуляции, приватизации и открытой конкуренции, что позволило быстро нарастить производство оружия.

Будущее НАТО

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны-участницы НАТО будут делать все возможное для того, чтобы компенсировать уменьшенное присутствие американских вооруженных сил в Европе. Принятые по этому поводу решения являются частью длительной траектории Альянса, хотя Штаты и "будут играть ключевую роль" в Европе – в отношении ядерного потенциала и контингента личного состава.

Предстоящий саммит лидеров стран НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, будет иметь критическое значение для военно-политического блока. Последние глобальные и региональные события существенно повысили значимость предстоящей встречи.

