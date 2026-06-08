'Мы совершили ошибку': Фредериксен заявила, что Украина должна быть в НАТО. Видео

Украина должна стать членом НАТО, а Альянс ранее допустил ошибку, не приняв четкого решения по этому вопросу. Союзники должны продемонстрировать решительную поддержку Киева во время ближайших международных консультаций.

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Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Также политик заверила, что и в дальнейшем поддерживает будущее членство Украины в НАТО.

Она отметила, что считает ошибочным подход, при котором несколько лет назад союзники не смогли сформировать четкую позицию относительно перспектив вступления Украины в Альянс.

Сейчас среди партнеров наблюдается положительная динамика в вопросе поддержки Украины. По итогам предстоящей встречи союзников будет подтверждена сильная политическая поддержка Киева со стороны НАТО.

Ведь в последнее время происходит много положительных процессов, связанных с поддержкой Украины, что должно способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Киевом и Альянсом.

Напоминаем, что Украина должна получить перспективу вступления в НАТО, поскольку ее армия и оборонная промышленность "значительно укрепят" Альянс. Именно поэтому Швеция поддерживает будущее членство Украины как в НАТО, так и в Евросоюзе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что присоединение Украины к НАТО выгодно не только для Киева, но и для укрепления безопасности союзников. То же самое с полноценным членством нашей страны в ЕС, которое принесет пользу для всех европейских партнеров.

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