Еще три страны НАТО присоединились к "Drone Deal": Зеленский провел ряд важных встреч в Анкаре

В турецкой Анкаре, на очередном саммите НАТО, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных встреч. В частности, украинский лидер обсудил с европейскими коллегами вопросы укрепления украинской ПВО, возможности поставки дополнительных антибаллистических ракет, а также программу помощи в сфере безопасности в формате Drone Deal. В частности, сегодня к Drone Deal присоединились Эстония, Дания и Нидерланды.

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Таким образом, количество украинских соглашений в рамках Drone Deal сегодня возросло до девяти. Работа с ещё 20 странами находится на разных стадиях переговоров, сообщили в Офисе Президента. Сам Владимир Зеленский уточнил, что в поле"особого внимания находится подготовка соглашения в формате Drone Deal между Канадой и Украиной".

О чём идёт речь

Программа Drone Deal объединяет помощь в сфере безопасности, финансирование совместного производства, локализацию, передачу технологий, киберсотрудничество, защиту критической инфраструктуры и другие стратегические проекты.

Непосредственно для Украины Drone Deal предусматривает "развитие оборонно-промышленного комплекса, технологическое сотрудничество, а также обмен опытом и разведданными", отметил украинский лидер.

В частности, в рамках указанной программы"Украина и Эстония будут развивать совместное военное производство и запустят новое производство на территории обеих стран". Речь идет об изготовлении средств ПВО, дронов, сенсорных систем и систем раннего предупреждения, боеприпасов, систем управления боем и морских средств.

После подписания соглашения Drone Deal с премьер-министром Дании Метте Фредериксен президент Украины подчеркнул, что наше государство"делится опытом, технологиями и производственными возможностями с теми, кто вместе с нами строит новую архитектуру безопасности Европы".

"Мы очень рады, что наши команды подготовили соглашение Drone Deal между нашими странами. И, конечно, это поможет в экспорте, а также в совместном производстве, обмене идеями и опытом, которым мы располагаем", — подчеркнул глава государства.

Помимо подписанного с Украиной соглашения Drone Deal, правительство Нидерландов обязалось предоставить нашей стране военную поддержку на сумму 9 миллиардов евро до 2029 года включительно.

Помощь НАТО

Также в Анкаре президент Украины провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны "обсудили защиту украинцев и украинок от российской баллистики и необходимость срочной поставки ракет для систем ПВО".

"Завтра мы будем говорить с президентом Трампом о различных вопросах, в том числе и об этом. Сейчас самое важное — найти способ как можно быстрее получить как можно больше ракет для систем Patriot. Конечно, мы видим и чувствуем слабость России. Но этого недостаточно. Нужно больше давления, больше антибаллистики и больше санкций против России", — отметил Владимир Зеленский по этому поводу.

Также стороны обсудили дополнительные взносы стран блока НАТО в программу PURL и"усилия по созданию Антибаллистической коалиции".

Марк Рютте отметил успехи украинских воинов на поле боя, которые наносят России большие потери в живой силе, а также результаты так называемых украинских дальнобойных санкций.

"То, что мы наблюдаем в течение последних нескольких месяцев, то, что делаете вы, — это действительно впечатляет. Вы успешно наносите удары по российской энергетической инфраструктуре, российской оборонной инфраструктуре глубоко внутри России. Сейчас их продвижение значительно замедлилось. Вы стали гораздо успешнее и непосредственно на фронте", — отметил он.

Помощь Норвегии

В кулуарах саммита Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Украинский лидер поблагодарил Норвегию за постоянную оборонную и финансовую поддержку Украины. Стороны"обсудили решения, которые могут помочь в укреплении украинской ПВО".

Отдельно лидеры обсудили развитие совместного украинско-норвежского оборонного производства, финансирование украинских военных технологий и работу над соглашением Drone Deal между Украиной и Норвегией. Было решено, что команды будут активно работать над реализацией всех договоренностей.

Как известно, прошлой зимой Норвегия предоставила Украине наибольшую грантовую помощь на закупку газа. Поэтому Зеленский с норвежским премьером обсуждал и"энергетическую поддержку Украины и подготовку к зиме".

НАТО нуждается в Украине

В кулуарах саммита Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которой"лидеры скоординировали дальнейшие дипломатические шаги для достижения мира". Глава украинского государства поблагодарил Финляндию за поддержку Украины, в частности на пути в НАТО, а президент Финляндии отметил успехи Украины на поле боя и военные операции на территории временно оккупированного Крыма.

"Я считаю, что НАТО нуждается в Украине в той же мере, в какой Украина нуждается в НАТО", — подчеркнул Александр Стубб.

Говоря о дипломатических перспективах прекращения войны, Владимир Зеленский поделился украинским видением того, как воспользоваться возможностями, которые открывают успешные дальнобойные удары вглубь России. Президент Украины подчеркнул: важно, чтобы партнеры проявили решимость.

Закупка средств противоракетной обороны

Во время встречи с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский отдельно поблагодарил ФРГ за лидерство в укреплении украинской противовоздушной обороны и активную поддержку программы PURL, благодаря которой Украина имеет возможность закупать дефицитные антибаллистические ракеты.

Президент сообщил о последствиях массированных российских ударов по Украине и о большой потребности в дополнительных ракетах для систем Patriot.

Поэтому Зеленский и Мерц обсудили решения, которые могут помочь в укреплении защиты от российского террора, работу с партнерами в этом направлении и дальнейшую поддержку PURL.

Почти миллиард от Канады

Встретившись на саммите с премьер-министром Канады Марком Карни, глава украинского государства поблагодарил канадцев за новый пакет поддержки на 900 миллионов долларов "в такое сложное время, когда Украина очень нуждается в укреплении ПВО".

"Спасибо за поддержку программы PURL. Сейчас у нас, пожалуй, самый большой дефицит — это ПВО, и мы получили крупный пакет помощи от Канады. Мы очень благодарны за это", — подчеркнул украинский президент.

По словам Марка Карни,"это помощь на среднесрочную перспективу — на ближайшие несколько месяцев", – и будет включать поставки военной техники, боеприпасов и "другой поддержки в дополнение к этой жизненно необходимой помощи в сфере противовоздушной обороны".

Кроме того, Канада продолжит укреплять противовоздушную оборону Украины и будет вносить взносы в программу PURL, сообщил канадский премьер. Он осудил российские удары по Украине, в результате которых погибли мирные жители. Лидеры также обсудили меры, которые могут ещё больше способствовать укреплению украинской ПВО.

Оборонный банк

На саммите в Анкаре президент Владимир Зеленский приветствовал создание Банка в сфере обороны, безопасности и устойчивости и поблагодарил за приглашение Украине стать государством-учредителем этого международного финансового учреждения.

Банк будет заниматься привлечением капитала, расширением доступа к финансированию, развитием оборонно-промышленного потенциала, масштабированием и внедрением технологий, проверенных в реальных боевых условиях, а также углублением промышленного партнерства между государствами-участниками.

Как сообщал OBOZ.UA, ещё весной появилась информация о создании JEF, "европейского оборонного банка", который должен способствовать перевооружению европейских союзников на фоне потенциальной угрозы со стороны России. Банк решили создать по образцу кредитной программы Европейского Союза на 150 миллиардов евро, направленной на финансирование закупок вооружения странами-членами блока.

На сегодняшний день в состав JEF входят Великобритания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Исландия и Нидерланды.

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