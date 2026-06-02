'Для Европы лучше иметь Украину в НАТО, чем вне его': Сибига объяснил преимущества

Присоединение Украины к НАТО выгодно не только для Киева, но и для укрепления безопасности союзников. То же самое с полноценным членством нашей страны в ЕС, которое принесет пользу для всех европейских партнеров.

Видео дня

Об этом 1 июня, выступая на международном форуме "Архитектура безопасности 2026", заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Его цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Украина готова играть ключевую роль в развитии стратегической безопасности автономии Европы

Как отметил министр, из-за российского полномасштабного вторжения Европе пришлось резко покинуть собственную зону комфорта, чтобы формировать новую архитектуру безопасности.

"Украина сегодня находится в центре европейской трансформации: как оборонно-промышленный хаб, как военный R&D-центр с обратной связью в реальном времени, как носитель уникального боевого опыта и страна с самой сильной армией на континенте. Собственно, как один из ключевых контрибуторов европейской безопасности. Именно поэтому членство Украины в ЕС является не только гарантией безопасности для нас, но и активом безопасности для самого ЕС", – объяснил глава МИД.

Он убежден, что партнеры рано или поздно признают, что вступление Киева в Североатлантический альянс является наиболее экономически выгодной и безопасно логичной моделью будущего.

"Так же союзникам придется рано или поздно осознать, что Украина в НАТО является наиболее экономически выгодной и безопасно логичной моделью будущего для всей Европы. Для них самих лучше иметь Украину в НАТО, чем вне его", – процитировал политика "Укринформ".

Наша страна уже выполняет роль реального двигателя безопасностного прогресса. По словам Сибиги, "происходит технологическая революция, напоминающая бум ИТ в калифорнийских гаражах". Но теперь это преимущественно украинские и европейские гаражи, и собираются там не системные блоки, а дроны.

"Взаимосвязанность мира и в дальнейшем будет расти, а потому каждая война на любом континенте будет иметь последствия далеко за пределами своего региона", – предупредил дипломат, заявив, что каждая война теперь является мировой.

В этих сложных реалиях Украина уже вышла на уровень глобального партнера по безопасности. Например, наши Drone Deals, будущий экспорт вооружений, соглашения, которые будут усиливать и партнеров, и нас самих.

Сибига добавил, что "политика разрядки" завершилась войной – поэтому только сдерживание способно вернуть мир.

"Сегодня безопасность – это ресурс, цена которого растет ежедневно. И Украина уже стала одним из ключевых производителей этого ресурса в мире", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, ранее Андрей Сибига констатировал, что переговоры между Украиной и Россией при американском лидерстве сейчас на паузе. Киев заинтересован в дополнительном импульсе для завершения развязанной РФ войны – для этого надо выйти на новый формат разговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!