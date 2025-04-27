Определили приоритеты совместной работы: Украина и НАТО провели необъявленную встречу в Киеве. Фото

В Киеве 26 апреля состоялось не анонсированное заседание Старшего наблюдательного совета JATEC – Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию. В ходе встречи стороны определили новые приоритеты работы Совместного центра.

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В частности, в центре внимания было "укрепление обороны, развитие устойчивости и внедрение инноваций для противодействия угрозам в поле боя". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Участие в заседании приняли председатель Старшего наблюдательного совета и помощник генсека НАТО по операциям Том Гоффус, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель главнокомандующего ВСУ Олег Апостол, командир JATEC Войцех Озга и представители Министерства обороны Украины и представительства НАТО в Украине.

JATEC анализирует важные уроки, полученные на поле боя в Украине, и является первой гражданско-военной организацией, совместно управляемой НАТО и Украиной. Зачем был создан JATEC, и какие задачи имеет Совместный центр, OBOZ.UA подробнее сообщал здесь.

"Члены наблюдательного совета согласились, что факт проведения заседания с участием представителей НАТО, ВС Польши и других чиновников в Киеве является сигналом единения Альянса с Украиной", – отмечают в Генштабе ВСУ.

"Несомненно, главная конечная цель любых проектов – это справедливый мир и крепкая безопасность Украины. В развитии JATEC заинтересована и Украина, и НАТО. Результаты работы Совместного центра полезны для обеих сторон", – заметил замминистра обороны Украины Сергей Боев.

Бригадный генерал Олег Апостол подчеркнул важность совместной работы над разработкой средств противодействия враждебным FPV-дронам на оптоволокне. Это станет темой следующего NATO Innovation Challenge. По результатам предыдущего хакатона, во время которого команды предлагали средства противодействия вражеским КАБам, уже проходит тестирование и испытание предложений в боевых условиях.

В свою очередь, Том Гоффус сказал, что проведение встречи в Киеве не только подчеркнуло важность JATEC, но и демонстрирует постоянную и непреклонную поддержку Украины со стороны НАТО.

"Украина и НАТО становятся более близкими, чтобы развивать взаимодействие и совместные усилия в нескольких сферах, включая устойчивость, защиту гражданских лиц и новые технологии", – отметил он.

В итоге заседание Старший наблюдательный совет JATEC определил четкие критерии достижения полных операционных возможностей Центра и планы работы на 2025-2026 годы.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Североатлантического альянса Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне с президентом страны Дональдом Трампом подчеркнул, что американский президент и европейские союзники согласны: Россия – это долгосрочная угроза. Но "украинцы реально в игре", добавил он, хотя и не объяснил, что именно имеет в виду.

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