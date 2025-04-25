'Украинцы реально в игре': Рютте после встречи с Трампом назвал Россию 'долгосрочной угрозой' для НАТО

Вечером в четверг, 24 апреля, глава Североатлантического альянса Марк Рютте прибыл в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне он, в частности, встретился с президентом страны Дональдом Трампом.

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В ходе визита генсек НАТО отметил, что американский президент и европейские союзники согласны, что Россия – это долгосрочная угроза. Но пока украинцы "реально в игре", добавил Рютте, но не объяснил, что именно он имеет в виду.

"Препятствием для мирных переговоров есть позиция России. Но сейчас на столе кое-что есть, и думаю, что украинцы реально в игре. И сейчас, я думаю, мяч явно находится на российском поле", – сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте журналистам после встречи с Трампом.

Он также добавил, что США при нынешней администрации и европейских союзниках по-прежнему согласны в оценке России как долгосрочной угрозы для НАТО.

"Мы все в НАТО согласны, что Россия – это долгосрочная угроза НАТО. Всей территории Альянса", – подчеркнул Рютте.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте использует свой визит в Вашингтон 24 апреля, чтобы призвать США не давить на Украину, чтобы она приняла мирное соглашение, выгодное Москве.

Напомним, накануне стало известно о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ближайшие дни совершит визит в Вашингтон. Там у него запланированы встречи с руководителем Государственного департамента, министром обороны и советником президента США по национальной безопасности.

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