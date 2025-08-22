'Они на нас напали': Зеленский возмутился требованиям гарантий безопасности для России

Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему в Москве поднимают вопрос о гарантиях безопасности, ведь именно РФ является страной-агрессором и именно она напала на нашу страну, а не наоборот. А вот Украине нужны гарантии безопасности для того, чтобы четко знать, что Россия не нападет снова.

Об этом Зеленский сказал во время совместной с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции в Киеве в пятницу, 22 августа. Он подчеркнул, что Россия использует ультиматумы, чтобы отсрочить окончание войны.

Заявление Зеленского относительно гарантий безопасности

"Гарантии безопасности Украине нужны для того, чтобы четко мы с вами, наши дети, внуки знали, что Россия на нас не нападет. Это гарантии безопасности против агрессора. Потому что агрессор – Россия. Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Они на нас напали... И я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору", – заявил президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что европейские партнеры хотят, чтобы война не повторялась, а "единственный триггер в этом – это Россия".

Россия затягивает время

По словам президента Украины, Россия на самом деле не хочет заканчивать войну, а выдвигает ультиматумы и затягивает время.

"Я считаю так: неделю назад, или две недели назад, неважно – Россия была там, где она и находится, и находилась. Она не хочет, и не хотела, и не хочет сейчас заканчивать войну. Она хочет выдвигать ультиматумы, благодаря ультиматумам отсрочить возможность окончания этой войны", – сказал Зеленский.

По мнению главы государства, Кремль делает все, чтобы президент США Дональд Трамп не накладывал на Россию санкции, и чтобы Америка не давила на них теми средствами, которые у нее есть.

Что предшествовало

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами во время встречи в Белом доме договорились о разработке гарантий безопасности для Украины. Хотя США в предоставлении таких гарантий участвовать непосредственно не будут, группу, которая их разработает, возглавил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщили СМИ.

Дональд Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО. В то же время некоторые европейские страны готовы отправить свои военные контингенты на украинскую территорию после достижения мирного соглашения.

США среди этих стран не будет, но Америка может взять на себя защиту с воздуха. Белый дом заявил, что воздушная поддержка является одним из вариантов, который рассматривается.

Россия якобы согласилась на гарантии безопасности для Украины. Однако она требует, что эти гарантии должны основываться на "равной основе" с участием ряда стран. Речь идет о США, Китае, Великобритании, Франции и самой России.

Тем временем ЕС исключил участие России в гарантиях Украине. Об этом сказала верховный представитель Евросоюза по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

