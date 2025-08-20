'Путину нельзя доверять': Каллас настаивает, чтобы гарантии безопасности были достаточно сильными

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что гарантии безопасности для Украины должны быть достаточно сильными и надежными. Они должны сдержать Россию от перегруппировки и повторного нападения.

Видео дня

Об этом Каллас 19 августа написала на своей странице в соцсети Х. Она отметила, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять в вопросе выполнения им каких-либо обещаний или обязательств.

Что еще сказала Каллас

По словам дипломата, на виртуальном саммите было ощутимо единство лидеров ЕС. Все они привержены прочному миру, который защитит жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы.

Каллас заверила, что Евросоюз будет способствовать сильным гарантиям безопасности, в частности путем обучения украинских солдат и укрепления вооруженных сил и оборонной промышленности Украины.

ЕС также будет продолжать оказывать давление на военную экономику России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов уже в сентябре.

"Я поставила эти темы на первое место в повестке дня для обсуждения на следующей неделе между министрами иностранных дел и обороны ЕС", – написала Каллас.

Что известно о будущих гарантиях безопасности

Президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами во время встречи в Белом доме договорились о разработке гарантий безопасности для Украины. Хотя США в предоставлении таких гарантий участвовать непосредственно не будут, группу, которая их разработает, возглавил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщили СМИ.

Вместе с Рубио будут работать украинские и европейские советники по национальной безопасности, а также представители НАТО.

Президент Владимир Зеленский отметил, что гарантии безопасности для нашего государства – это ключевой вопрос, он является стартом к окончанию войны, развязанной РФ. Гарант рассказал, из каких частей могут состоять гарантии безопасности для Украины. Это в частности сильная армия, производство дронов и оружие от США.

Как сообщал OBOZ.UA, военные лидеры стран НАТО встретятся в среду, 20 августа, чтобы обсудить войну в Украине и пути дальнейших действий. Это произойдет на фоне того, что Вашингтон и европейские столицы прорабатывают детали того, какими могут быть гарантии безопасности для Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!