'Он выбирает Москву вместо Америки и это его ошибка': Зеленский назвал для Фицо истинную цену российского газа

Президент Владимир Зеленский ответил премьер-министру Словакии Роберту Фицо, который снова потребовал, чтобы Украина разрешила транзит российского газа через свою территорию. Глава украинского государства подчеркнул, что Фицо, выбирая Москву вместо западных партнеров, платит за российский газ независимостью и суверенитетом своей страны.

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Об этом президент написал на своем канале в Telegram вечером во вторник, 28 января. Он напомнил, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп принял решение, позволяющее значительно увеличить экспорт американского LNG, в частности в Европу.

По словам Зеленского, это то, что необходимо для безопасности и стабильности – больше энергоресурсов от партнеров для Европы.

"За американский LNG нужно платить деньгами, а вот за российский газ нужно платить не только деньгами, но еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка", – написал глава государства.

Президент подчеркнул, что всем в Европе "нужно быть дальновидным и развивать отношения, которые укрепляют наши народы".

Напомним, что Фицо отверг предложение Зеленского о возможности транспортировки в Европу азербайджанского газа, назвав президента Украины "врагом Словакии". Премьер страны подтвердил, что хочет закупать только российский газ, и снова потребовал от Украины обеспечить его транспортировку.

Накануне Зеленский подчеркнул, что Украина не будет подписывать контракт на транзит российского газа. При этом если жителям Словакии, непризнанного Приднестровья и т.п., нужен транзит газа через Украину для обеспечения собственных нужд, то страна готова перевозить азербайджанский газ, а не российский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины пригласил Фицо на переговоры в Киев 17 января. Но глава словацкого правительства не приехал, заявив, что ищут альтернативные даты. Позже Фицо сказал, что мог бы провести переговоры с Зеленским на полях Всемирного экономического форума 21 января.

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