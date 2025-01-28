"Хотим покупать российский газ": Фицо назвал Зеленского врагом из-за предложения транзита азербайджанского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова оскандалился заявлениями о транспортировке газа в страну. Он откинул предложение президента Украины Владимира Зеленского о возможности транспортировать в Европу азербайджанский газ, назвав его "врагом Словакии".

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Фицо подтвердил, что хочет закупать только газ страны-агрессора России, и снова потребовал от Украины обеспечить его транспортировку. Заявление Фицо во вторник, 28 января, приводит Dennik N.

"Что еще остается делать господину Зеленскому, кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана. Ничего не готово, ни один проект не обсуждается", – выдал Фицо.

Глава правительства Словакии заявил, что украинский президент "снова пускает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от необходимости принимать трудные решения".

"Наш враг – Зеленский. Зеленский создал те проблемы, которые у нас есть. Он мне не нравится, потому что он вредит Словакии", — заявил Фицо.

Кроме того, он в очередной раз пригрозил заблокировать решение о предоставлении помощи Украине в экономическом комитете парламента. В четверг он планирует провести переговоры по газу с Европейской комиссией.

"Наиболее реалистичным вариантом была бы покупка Словакией газа на российско-украинской границе и транспортировка этого газа как словацкого через территорию Украины", – сказал Фицо.

Он добавил, что аналогичная модель "хорошо зарекомендовала себя" в Венгрии при закупке российской нефти. Его также использует братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL.

В то же время заместитель главы партии "Прогрессивная Словакия" Иван Штефуник заявил, что Фицо ни о чем не договорился на декабрьской встрече с российским диктатором Путиным.

"Премьер-министр отказывается принимать во внимание реальность крупнейшего конфликта на континенте со времен Второй мировой войны в переговорах о поставках газа. Он забывает тот факт, что если бы Путин не напал на Украину, не было бы проблем с транспортировкой газа", – сказал он.

Напомним, что Зеленский 25 января заявил, что Украина не будет подписывать контракт на транзит российского газа. При том, если жителям Словакии, непризнанного Приднестровья и т.п. нужен транзит газа через Украину для обеспечения собственных нужд, такой транзит может происходить. Однако Украина готова перевозить азербайджанский газ, а не российский.

Ранее президент Украины пригласил Фицо на переговоры в Киев в пятницу, 17 января. Но глава словацкого правительства не приехал, заявив, что ищутся альтернативные даты. Позже Фицо сказал, что мог бы провести переговоры з Зеленским на полях Всемирного экономического форума во вторник, 21 января.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский поделился воспоминаниями о том, как на одной из встреч объяснял Роберту Фицо, почему Владимир Путин – это зло. Он вспомнил покушение на Фицо в мае 2024 года, когда в него стреляли и простил ли он нападающего.

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