Украина готова экспортировать азербайджанский газ вместо российского: Зеленский заявил, что с РФ контакт не продолжат

Украина не будет подписывать контракт на транзит российского газа (предыдущий контракт истек 1 января 2025-го). При том, если жителям Словакии, непризнанного Приднестровья и т.п. нужен транзит газа через Украину для обеспечения собственных нужд, такой транзит может происходить. Однако Украина готова перевозить азербайджанский газ, а не российский.

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Об этом 25 января 2025 заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент OBOZ.UA. Так, президент напомнил, что уже имел на Всемирном экономическом форуме в Давосе встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отметил, что Украина готова обеспечить транзит азербайджанского газа в те страны, которые в этом нуждаются.

"Мы можем использовать нашу инфраструктуру, если стране (речь идет о европейских странах, пострадавших из-за прекращения транзита российского газа. – Ред.) действительно нужен газ, а не нужен "российский газ", – говорит президент.

При этом Украина и с юридической точки зрения, и с моральной имеет право не продолжать транзит российского газа. Поэтому поставки через Украину возможны только при условии, если речь не идет о российском газе.

"Мы можем подписать контракт, можем быстро наладить, когда мы услышим сигнал от людей из Тирасполя, Словакии и людей в другой части Европы", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "Россия никогда не обманывала Словакию, в отличие от Украины". В чем именно Украина "обманывала" словаков, он не уточнил, но сказал, что президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

Глава украинского государства Владимир Зеленский подверг резкой критике премьера Словакии. Президент заявил, что Фицо "напыщенно отказался" от помощи, которую Украина предлагала его стране на время адаптации к отсутствию транзита российского газа. Сейчас он "старается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину из себя на кого-то другого".

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