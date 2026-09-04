"Он считает, что у него есть год времени": Шарп объяснил, что может заставить Путина остановить войну с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, считает, что у него есть ещё около года для продолжения войны против Украины и достижения своих минимальных военных целей. Чтобы заставить Кремль согласиться на прекращение войны уже в течение ближайших нескольких месяцев, нужны гораздо более серьезные меры давления, чем те, которые применяются сейчас.

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Об этом заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он считает, что ключевыми факторами, которые могут заставить Путина изменить позицию, являются реальная военная бесперспективность дальнейшего наступления и угроза экономической катастрофы или непосредственная угроза его власти.

Путину могут подавать слишком оптимистичную информацию

Шарп предположил, что российскому руководству могут предоставлять несколько более оптимистичную информацию о ситуации на фронте, чем она есть на самом деле. В то же время он не считает, что Путину предоставляют полностью ложные данные, не имеющие никакой связи с реальной ситуацией.

"Например, когда мы слышим о том, что его военные даже сейчас якобы говорят о возможности захватить Донецкую область до конца 2026 года, если это так, то это, конечно, полная неадекватность, это абсолютно оторванная от реальности информация. Но я отнюдь не уверен в том, что именно так и происходит", — сказал Шарп.

По его словам, возможно, в начале года российское командование могло делать подобные прогнозы и ошибаться. Зато сейчас появляются утечки и оценки, согласно которым Путину предоставляют информацию, менее оторванную от реальности.

"Они говорят, что всё это можно сделать до конца 2027 года или до конца летней кампании 2027 года. И вот это уже не выглядит как информация и прогноз, абсолютно оторванные от реальности, даже с учетом очень медленных темпов продвижения российской армии", – отметил эксперт.

Экономические удары уже создают проблемы для России

Потенциальным фактором давления на Кремль Шарп назвал экономическую ситуацию.

Он отметил, что украинские удары впервые создали серьезные проблемы для российской экономики, а не общие расходы на войну или международные санкции.

В то же время эксперт предостерег от преувеличения нынешних последствий. По его оценке, если экономические проблемы не начнут резко усугубляться, они пока не выглядят как катастрофа, которая заставит Путина отказаться от продолжения войны.

"Не похоже, что это помешает Путину вести войну ещё год. Да, это будет очень тяжело, особенно если удары усилятся и проблемы усугубятся", — пояснил Шарп.

Он предположил, что для российского руководства все более важным становится вопрос времени. Если в Москве поймут, что через несколько месяцев ситуация может стать критической, это может повлиять на решение о продолжении войны.

"Угроза очевидной экономической катастрофы, когда ему объясняют, что времени нет, что, если мы через два, три или шесть месяцев не остановимся, причем неважно, где, наступит катастрофа или угроза твоей власти", — отметил эксперт.

Путин, вероятно, рассчитывает ещё примерно на год

Шарп обратил внимание на продолжительность российского наступления. По его словам, еще осенью 2023 года Путин мог считать, что у него достаточно времени для уверенного продолжения войны.

С тех пор российская армия уже около трех лет ведет наступательные действия, однако ее продвижение остается медленным. Поэтому , по мнению обозревателя, Кремль уже не может исходить из расчета, что у него есть еще несколько лет для достижения своих целей.

"Трех лет у Путина, пожалуй, нет, но вполне возможно, он считает, что год с небольшим у него есть, и этого хватит, чтобы справиться с минимальной задачей", — отметил Шарп.

В то же время ситуация может измениться, если Украина получит новые возможности для нанесения ударов по территории РФ. Эксперт предположил, что в Кремле должны понимать риск дальнейшего ухудшения ситуации, в частности появления у Украины собственного баллистического оружия или других средств поражения.

По мнению Шарпа, именно сочетание военной бесперспективности, усиления украинских ударов и реальной угрозы масштабных экономических последствий может заставить Путина пересмотреть свои расчеты.

Однако если цель состоит в том, чтобы заставить российского диктатора прекратить войну уже через два-четыре месяца, нынешнего уровня давления недостаточно.

"Нужно принять гораздо более существенные меры, чем те, что принимаются сейчас", — подытожил военный обозреватель.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российский диктатор Владимир Путин учитывает в переговорах только силу и прямоту. По его словам, это стало ясно из предыдущих встреч с главой Кремля.

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