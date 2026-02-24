"Он плохой актер": Зеленский заявил, что Путин "играет" с Трампом и не собирается заканчивать войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "играет" с американским лидером Дональдом Трампом. Страна-агрессор РФ не намерена заканчивать войну и пытается использовать переговорный процесс для ослабления позиций Киева.

Видео дня

В Москве лишь создают иллюзию готовности к миру. Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times.

"Россияне играют в игры и не имеют серьезных намерений прекратить войну. Я вижу это, потому что они очень плохие актеры. Они играют с Трампом и играют со всем миром. Вот как оно есть. Путин думает, что он выглядит убедительно и что ему можно доверять. Нет – он плохой актер", – отметил гарант.

Ранее Зеленский со ссылкой на разведку говорил о том, что российская сторона предложила Трампу пакет соглашений об экономическом сотрудничестве на сумму 12 триллионов долларов. По его словам, в предложении были положения "об Украине", которые могли бы позволить эксплуатацию природных ресурсов на временно оккупированных РФ территориях.

Президент Украины назвал такие действия "демагогией и ложью" и подчеркнул, что любые договоренности с Путиным без твердых гарантий безопасности опасны, поскольку России нельзя доверять.

Кроме того, Зеленский отметил, что давление Трампа на Украину значительно больше, чем на Россию. Глава государства все еще надеется, что американский коллега изменит свою позицию.

"Я надеюсь, что президент Трамп и США будут оказывать давление на Россию и остановят Путина. Но прежде всего я полагаюсь на украинских граждан, нашу армию и наше производство", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже начал третью мировую войну. Остановить его выполнением ультиматумов Кремля не удастся. Единственный путь к миру заключается в сильном военном и экономическом давлении, только так можно заставить Путина отступить.

Зеленский подчеркнул, что остановить Путина и не допустить оккупации Украины важно не только для нашего государства, но и для всего мира. Потому что Москва на Украине не остановится. В то же время Киев вернет свои ныне оккупированные территории, это – вопрос времени, убежден гарант.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!