'Путин уже начал Третью мировую': Зеленский ответил, может ли Украина пойти на территориальные уступки России

Российский диктатор Владимир Путин уже начал третью мировую войну. Остановить его выполнением ультиматумов Кремля не удастся.

Видео дня

Единственный путь к миру заключается в сильном военном и экономическом давлении, только так можно заставить Путина отступить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС.

Путин начал третью мировую войну

По словам Зеленского, третья мировая война уже идет, и начал ее Путин.

"Я считаю, что Путин уже это начал. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить... Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить жизнь, которую люди выбрали для себя", – заявил глава государства.

Он не согласился с предположением интервьюера относительно того, что отдать агрессору 20% до сих пор неоккупированной Россией территории Донетчины с хорошо укрепленными городами-"крепостями", а также части Херсонской и Запорожской областей, остающихся под контролем Киева – "разумный" шаг в случае, если он приведет к прекращению огня.

"Я вижу это иначе. Я не смотрю на это просто как на землю. Я вижу это как оставление на произвол судьбы – ослабление наших позиций, оставление на произвол судьбы сотен тысяч наших людей, которые там живут. Именно так я это вижу. И я уверен, что этот "уход" разделит наше общество", – сказал Зеленский.

Президент также уверен в том, что Москва, получив желаемое, не удовлетворится и не остановится.

"Это, вероятно, удовлетворило бы его (Путина. – Ред.) на некоторое время... ему нужна пауза... но как только он восстановится... Наши европейские партнеры говорят, что это может занять от трех до пяти лет. По моему мнению, он может восстановиться не более чем за пару лет. Куда он пойдет дальше? Мы не знаем, но то, что он захочет продолжать [войну], – это факт", – подчеркнул Зеленский.

Единственным способом остановить государство-агрессора, по убеждению главы государства, является сильное военное и экономическое давление.

Президент Украины также не согласился с позицией Трампа и ряда западных аналитиков относительно того, что Украина не способна победить в войне с Россией. И что от разгрома Украину якобы может спасти только выполнение требований Москвы.

"Сегодня вы в Киеве, вы в столице нашей родины, вы в Украине. Я очень благодарен за это. Проиграем ли мы? Конечно, нет, потому что мы боремся за независимость Украины", – ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, согласен ли он с позицией Трампа и аналитиков, которые не верят в возможность победы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский сообщил о новой российской тактике массированных ударов. Последние удары РФ показали: мишенями становятся объекты логистики.

Также президент со ссылкой на разведку предостерег, что Россия готовится к новым терактам против украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!