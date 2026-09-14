Президент США Дональд Трамп объявил о так называемом энергетическом перемирии преждевременно, ведь Украина и Россия по состоянию на 14 сентября еще не заключили никакого окончательного соглашения. Глава Белого дома не впервые хвастается "договоренностями", которые Россия затем срывает.

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О том, что американский лидер опередил события, заявил в X (Twitter) Кристофер Миллер, главный украинский корреспондент Financial Times. Он признал, что Трамп поспешил со своим сообщением о прекращении российских и украинских ударов по энергетике.

Это заявление "застало украинских чиновников врасплох из-за отсутствия надежных российских гарантий".

"По информации лиц, вовлеченных в процесс в Киеве, этот вопрос находится на стадии проработки, однако они предупреждают, что окончательной договоренности пока нет", – написал Миллер.

Переговоры об "энергетическом перемирии" периодически велись, начиная с трехсторонних встреч в феврале, но положительных результатов не было. Вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин не желает заключать соглашение перед зимой, поскольку верит, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру усилят давление и заставят украинцев пойти на уступки.

В FT ссылаются на двух украинских чиновников, которые считают, что своим заявлением президент США пытался показать американской публике, что он работает над проблемой высоких цен на топливо.

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по объектам российской нефтяной промышленности. По мнению Трампа, дефицит дизельного топлива в мире и рост цен связаны с украинскими обстрелами, а не с американской войной в Иране.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков приветствовал этот призыв Трампа. Также представитель Владимира Путина солгал, назвав объекты атак "мирной экономической инфраструктурой России".

14 сентября американский президент написал в соцсети, что Киев и Москва якобы договорились воздерживаться от ударов по энергетике.

После этого ситуацию прокомментировал глава украинского государства Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова прекратить уничтожение критической инфраструктуры России, если государство-агрессор будет соблюдать аналогичные договоренности. Наша сторона ожидает конкретики от партнеров относительно обеспечения надежного и долгосрочного прекращения таких ударов. Зеленский дал понять, что на действия противника украинские воины будут отвечать зеркально.

Как писал OBOZ.UA:

– Российский олигарх Умар Кремлев, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, частично оплатил роскошную свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах. По данным расследования, речь идет о сотнях тысяч долларов, в том числе об аренде одного из частных островов и масштабном фейерверк-шоу.

– Тем временем демократы в Палате представителей США готовят масштабные расследования деятельности Дональда Трампа, его администрации и семьи в случае возвращения большинства в Конгрессе. Они планируют проверить обогащение главы Былого дома его близких, которые, по подсчетам демократов, получили 2,25 млрд долларов от иностранных платежей в первый год второго президентского срока Трампа.

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