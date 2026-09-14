Близкий к Путину российский олигарх частично оплатил свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах – ProPublica

Российский олигарх Умар Кремлёв, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, оплатил часть расходов на роскошную свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах. По данным расследования, речь идет о сотнях тысяч долларов, в частности об аренде одного из частных островов и масштабном фейерверк-шоу.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании ProPublica, подготовленном на основе документов и бесед с людьми, знакомыми с организацией мероприятия. Средства на свадьбу поступили через связанную с Международной боксерской ассоциацией (IBA) структуру в Дубае, которую организация использует для финансовых операций.

Крамлев оплатил остров и фейерверки

Свадьба Трампа-младшего и светской львицы Беттины Андерсон состоялась в мае 2026 года на Багамах и длилась три дня. Празднование проходило на двух частных островах, а в заключительный вечер для гостей устроили масштабное фейерверк-шоу.

По данным ProPublica, Кремлев оплатил аренду одного из островов, где проживали гости и где состоялся прием. Также он покрыл другие крупные расходы, в частности на фейерверки, а его команда помогала с организацией мероприятия. Стоимость аренды второго острова, по данным издания, могла составить около 100 тыс. долларов за ночь, а компания, которая устраивала фейерверки, берет около 70 тыс. долларов за такие шоу.

На праздновании было около 50 гостей, среди них Джаред Кушнер и Эрик Трамп. Сам Дональд Трамп-старший на мероприятие не приехал. Кремлёв также присутствовал на праздновании вместе с группой других россиян.

Крамлев имеет связи с российскими властями

Кремлёв возглавляет Международную боксерскую ассоциацию, которая ранее получала финансирование от российского государственного энергетического гиганта "Газпром". В апреле 2026 года Путин наградил Кремлёва орденом Дружбы. Незадолго до свадьбы Трампа-младшего российский бизнесмен находился в Китае вместе с делегацией, сопровождавшей Путина, сообщают китайские государственные СМИ.

Украина также ввела против Кремлёва санкции, сославшись на его близость к Путину и российским силовым структурам. Кроме того, возглавляемая им боксерская организация подвергается критике со стороны Международного олимпийского комитета из-за проблем с управлением и недостаточной прозрачности финансирования.

Представитель Трампа-младшего не опроверг, что Кремлев оплачивал свадебные расходы. Он заявил, что российский бизнесмен является личным другом Трампа-младшего, но не имеет с ним деловых отношений. По его словам, они познакомились через общего знакомого и сблизились благодаря общему интересу к охоте, боксу и активному отдыху.

В пресс-службе Кремлёва также заявили, что он и Трамп-младший находятся в дружеских отношениях и познакомились несколько лет назад. Там заверили, что он не обсуждал политические вопросы со своими американскими знакомыми.

В то же время эксперты по вопросам национальной безопасности выразили обеспокоенность в связи с финансовой поддержкой со стороны российского олигарха. Бывшие американские сотрудники контрразведки отметили, что российские спецслужбы часто пытаются налаживать связи с американскими чиновниками и их родственниками, а финансовые возможности могут использоваться для получения доступа. В то же время ProPublica подчеркивает, что неизвестно, имел ли Кремлев какие-либо подобные мотивы в данном случае.

Напомним, Дональд Трамп-младший в мае тайно женился на Беттине Андерсон на частном острове на Багамах. Камерная церемония прошла в присутствии только самых близких гостей.

Как писал OBOZ.UA, легенда мирового бокса Геннадий Головкин призвал Федерацию бокса Казахстана выйти из состава IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Он подчеркнул необходимость перехода в другую международную боксерскую организацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!