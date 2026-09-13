Семья Трампа заработала 2,25 млрд: WP узнало о планах демократов расследовать деятельность президента США

Демократы в Палате представителей США готовят масштабные расследования деятельности президента США Дональда Трампа, его администрации и семьи в случае возвращения большинства в Конгрессе. В частности, они планируют проверить обогащение Трампа и его близких, которые, по подсчетам демократов, получили 2,25 млрд долларов от иностранных платежей в первый год его второго президентского срока.

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Об этом сообщает The Washington Post. Издание пообщалось с 12 представителями Демократической партии и сотрудниками Конгресса, которые могут возглавить комитеты в случае победы демократов на промежуточных выборах в ноябре.

Демократы хотят расследовать обогащение семьи Трампа

По данным издания, демократы готовят расследование доходов Трампа и его семьи от криптовалютных проектов и зарубежных сделок. Комитет по надзору Палаты представителей уже ведет соответствующий отчет, согласно которому Трамп получил $2,25 млрд от иностранных платежей в течение первого года своего второго президентского срока.

Также демократы планируют изучить инвестиции венчурных компаний 1789 Capital и American Ventures, связанных с сыновьями президента Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом. В частности, речь идет о компаниях, в которые инвестировали сыновья президента и которые получали государственные контракты или выгодные для них решения администрации.

Особое внимание демократы хотят уделить соглашению Трампа с Налоговой службой США, которое, по их словам, защищает его семью и бизнес от будущих проверок, деятельности соцсети Truth Social и бизнесу его зятя Джареда Кушнера.

Какие еще дела хотят расследовать

Потенциальные расследования демократов могут охватить использование Трампом полномочий по помилованию, энергетические и горнодобывающие соглашения, строительные проекты в Вашингтоне, иммиграционную политику и изменения в федеральных ведомствах.

Также демократы планируют проверять преследование политических оппонентов Трампа, давление администрации на юридические фирмы, университеты и корпорации, внешнеполитические соглашения, а также действия властей по делу Джеффри Эпштейна.

По словам демократов, их цель — обеспечить контроль за деятельностью администрации и проверить возможные злоупотребления властью.

Белый дом отреагировал на планы демократов

В Белом доме уже отвергли намерения демократов, назвав их попыткой препятствовать работе президента.

"У демократов нет повестки дня по улучшению жизни американского народа, только планы по препятствованию и безосновательным нападкам на здравый смысл президента Трампа", — заявила пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэлс.

В то же время администрация Трампа уже готовится к возможному усилению контроля со стороны Конгресса. В частности, Белый дом проинструктировал политических назначенцев о подготовке к надзору со стороны Конгресса, а Министерство юстиции отстаивает возможность использования исполнительного иммунитета для уклонения от ответов на запросы законодателей.

Напомним, 12 сентября Дональд Трамп заявил, что планирует выплачивать взрослым американцам по 5000 долларов. По его словам, средства для таких выплат должны поступить благодаря экономическому развитию, инвестициям и доходам США.

Как писал OBOZ.UA, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за время его нынешнего президентства. Новый опрос показал, что его деятельность поддерживают лишь 33% зарегистрированных избирателей.

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