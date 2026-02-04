Обязанности главы СВР временно будет исполнять Олег Луговский: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Олега Луговского временно исполняющим обязанности руководителя СВР. Он ходил в состав переговорной делегации в мае 2025 года в Стамбуле.

Об этом говорится в тексте президентского указа № 100/2026. Лугомский уже длительное время работает во внешнем разведведомстве.

Олег Луговский — генерал-майор. С 2024 года занимает руководящие должности в Службе внешней разведки Украины. Сначала он был заместителем руководителя СВР, а уже в 2025 году его назначили первым заместителем. Входил в состав украинской делегации для переговоров с Россией в мае 2025 года в Стамбуле.

Заметим, что экс-глава СВРУ Олег Иващенко, занял должность главы ГУР, тогда как Кирилл Буданов возглавил Офис президента Украины. Сам же Иващенко возглавил Службу внешней разведки Украины 26 марта 2024 года.

Напомним, ранее в СВРУ заявили, что в России продолжают делать ставку на заключенных как расходный ресурс войны против Украины. На прошлой неделе Госдума РФ за один день отклонила восемь проектов амнистии, поданных в 2020–2025 годах, а освобождение получили только осужденные за тяжкие уголовные преступления.

Также там считают, что Вашингтон усиливает сотрудничество с Баку и Ереваном на фоне содействия президента США Дональда Трампа в заключении мира между Арменией и Азербайджаном. "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) окончательно лишает Москву позиции главного игрока на Южном Кавказе.

Как сообщал OBOZ.UA, в России стало фиксироваться массовое сокращение работников. Государство-террорист просто не в состоянии платить своим рабочим, экономическая ситуация в РФ ухудшается.

