Вашингтон усиливает сотрудничество с Баку и Ереваном на фоне содействия президента США Дональда Трампа в заключении мира между Арменией и Азербайджаном. "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) окончательно лишает Москву позиции главного игрока на Южном Кавказе.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины. Как сообщается, совместная армяно-американская управляющая компания будет как минимум 49 лет обеспечивать функционирование проекта и коммуникации между Баку и Ереваном, тогда как ранее коммуникатором в регионе сама себя провозгласила Москва.

В рамках TRIPP, как сообщается, планируется прокладка нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей, создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры вдоль пограничной с Ираном железнодорожной ветки.

Коридор, по логике бенефициаров, сформирует "важное звено" Транскаспийского маршрута через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны ЕС. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял, что участие РФ в проекте даже не обсуждалось американской и армянской сторонами.

В то же время премьер Армении Никол Пашинян выдвинул РЖД ультиматум с предложением в сжатые сроки восстановить разрушенные пути к границам Азербайджана и Турции. В случае отказа это будет сделано за счет Еревана, что только сильнее минимизирует влияние Москвы

