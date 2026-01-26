В Российской Федерации фиксируется массовое сокращение работников. Страна-террорист просто не в состоянии платить своим рабочим, экономическая ситуация в РФ ухудшается.

Видео дня

Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки. Отмечается, что в российской провинции местные бюджеты не имеют средств даже на выплату заработных плат работникам правительственных структур.

"Вот пишут административный аппарат будут сокращать на 20 процентов, потому что денег нет, платить нечем, но в то же время им надо найти применение и чтобы работа та же была", – жалуется местная жительница.

В то же время сокращенных работников пытаются перевести на другие должности, однако перед этим людей заставляют проходить многочисленные бюрократические и образовательные барьеры.

"Я вообще в шоке, из одного это самое выперли в другое вставят, какую-то фигню придумают, новое образование, какой-то там административной фигни. Я просто не догоняю", – говорит собеседница.

При этом местные жители пытаются организовать собрание, чтобы обсудить собственные проблемы, однако даже для этого не хватает ресурсов и помещений.

"Самое интересное, дома культуры не будут сокращать. И в Старомосковье дом культуры будут восстанавливать, а то людям негде собираться. Я говорю, да, да, вот как раз надо уже собираться, пора", - говорится в разговоре.

В ГУР МО Украины напоминают, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Ранее в украинской разведке были зафиксированы случаи бегства российских военных с боевых позиций. Оккупанты "накидывают пятки" вместе с оружием.

Также сообщалось, что российские командиры на фронте гонят своих подчиненных на боевые позиции даже тогда, когда есть высокий риск их гибели. За отказ или попытку перенести выход оккупантам угрожают физической расправой и расстрелом, не оставляя им никакого выбора.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ гонит даже раненых оккупантов на боевые позиции. Жалобы на состояние здоровья не убеждают командиров и они угрозами заставляют выполнять приказ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Ваша пробная версия Premium закончилась