Зеленский рассказал, когда может быть достигнут мир в Украине

Президент Владимир Зеленский надеется, что мира в Украине удастся достичь меньше чем за год. Он отметил, что если мы проиграем, мы потеряем независимость нашего государства.

Если Украина станет частью России, это будет "абсолютно ужасная потеря". Об этом Зеленский сказал в интервью, которое транслировалось на France 2.

"И я уверен, что этого не произойдет", – подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул: Россия хочет, чтобы Украина покинула весь Донбасс. С тех пор, как оккупанты начали эту войну, они не одержали ни одной победы. Украинцы прекрасно осознают цену каждого метра этой земли для российской армии.

"Они не считают людей, которые погибают. Чтобы захватить восток Украины, им понадобится еще 800 000 трупов. Они не продержатся так долго", – заявил Зеленский.

Об отношениях РФ, США и Европы

По словам украинского президента, российский диктатор Владимир Путин не боится европейцев – он боится только президента США Дональда Трампа. В то же время, говорит гарант, Трамп знает, что имеет рычаги влияния на Россию через экономику, санкции и поставки оружия.

"Что Трамп должен сказать Путину, это не мое дело. Американский президент хочет завершить эту войну путем компромисса. Мы поддержали эти предложения, но компромисса по вопросу собственного суверенитета быть не может", – отметил президент Украины.

Он также прокомментировал вопрос возобновления европейцами диалога с Владимиром Путиным – такой шаг инициировал французский лидер Эммануэль Макрон.

"Путин заинтересован в унижении Европы", – заявил Зеленский, отметив, что давление на российского диктатора "недостаточно". По его словам, диалог с Путиным необходимо "вести на определенных условиях".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле сделали очередное заявление о ситуации вокруг Украины, объединив тему мирных переговоров с продолжением военных действий. Представители РФ утверждают, что "двери для мирного урегулирования открыты", но Киев якобы не принимает соответствующих решений.

