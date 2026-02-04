"Укрэнерго" обратилось к украинцам из-за отключения электроэнергии: какая ситуация будет 5 февраля

В четверг, 5 февраля, по всей территории Украины энергосистема будет работать с ограничениями. В течение суток для населения будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ), а для предприятий и промышленных потребителей – графики ограничения мощности (ГОП).

Видео дня

Как пояснили в "Укрэнерго", такие меры являются вынужденными и связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры, которые понесла страна в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики продолжают восстановление, однако балансировка системы требует временных ограничений.

Графики отключений на 5 февраля

Очереди Днепропетровской области

Графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в сети. Актуальное время отключений для конкретного адреса следует проверять на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе.

В часы, когда электроснабжение есть по графику, жителей просят пользоваться электроэнергией рационально, не включая одновременно мощные приборы.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам необходимо узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA ранее, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук советует украинцам быть готовыми к возможным повторным массовым отключениям электроэнергии, ведь энергосистема работает в условиях постоянных повреждений и повышенных рисков из-за атак. Полная стабилизация и модернизация отрасли потребует лет, а отдельные процессы могут длиться даже десятилетиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!