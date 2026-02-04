"Укрэнерго" обратилось к украинцам из-за отключения электроэнергии: какая ситуация будет 5 февраля
В четверг, 5 февраля, по всей территории Украины энергосистема будет работать с ограничениями. В течение суток для населения будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ), а для предприятий и промышленных потребителей – графики ограничения мощности (ГОП).
Как пояснили в "Укрэнерго", такие меры являются вынужденными и связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры, которые понесла страна в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики продолжают восстановление, однако балансировка системы требует временных ограничений.
Графики отключений на 5 февраля
Очереди Днепропетровской области
Графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в сети. Актуальное время отключений для конкретного адреса следует проверять на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе.
В часы, когда электроснабжение есть по графику, жителей просят пользоваться электроэнергией рационально, не включая одновременно мощные приборы.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам необходимо узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA ранее, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук советует украинцам быть готовыми к возможным повторным массовым отключениям электроэнергии, ведь энергосистема работает в условиях постоянных повреждений и повышенных рисков из-за атак. Полная стабилизация и модернизация отрасли потребует лет, а отдельные процессы могут длиться даже десятилетиями.
