Россия использует холод, чтобы принудить Украину к 'компромиссу', – Зеленский

Российские захватчики прибегли к новой "стратегии" по обстрелам Украины зимой – враг пытается бить преимущественно по энергетической инфраструктуре страны. Таким образом российский режим пытается использовать холод как инструмент давления на население Украины, чтобы заставить украинцев к "компромиссу".

Видео дня

Однако это вовсе не поиск компромисса, а "откровенный ультиматум", пояснил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому вещателю. Украинский лидер подчеркнул, что жестокость россиян только ухудшает перспективы любого диалога.

Перспектива компромисса

"Россияне не понимают, что чем больше они нападают на мирное население, чем больше убивают, чем больше нарушают правила войны, тем дальше отдаляют перспективу настоящего компромисса между Украиной и Россией", – подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, чтотеррор против гражданских имеет противоположный эффект для агрессора, ведь вместо капитуляции украинцы демонстрируют только еще большее единство и сопротивление.

Перспектива мира

Также президент Украины рассказал французам: он надеется, что мира в Украине удастся достичь меньше чем за год.

Владимир Зеленский отметил, что если мы проиграем, мы потеряем независимость нашего государства. Если Украина станет частью России, это будет "абсолютно ужасная потеря".

"Я уверен, что этого не произойдет", – подчеркнул он.

Они не продержатся

Украинский президент подчеркнул: Россия хочет, чтобы Украина "отдала" оккупантам весь Донбасс. Однако с тех пор, как российские захватчики начали эту войну, они не получили ни одной победы. Украинцы прекрасно осознают цену каждого метра этой земли для российской армии.

"Они не считают людей, которые погибают. Чтобы захватить восток Украины, им понадобится еще 800 тысяч трупов. Они не продержатся так долго", – считает Волдимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле сделали очередное заявление о ситуации вокруг Украины, соединив тему мирных переговоров с продолжением военных действий. Представители РФ утверждают, что "двери для мирного урегулирования открыты", но Киев якобы не принимает соответствующих решений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!