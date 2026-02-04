Почти 6 лет колонии и штраф: в России вынесли показательный приговор комику за шутку о ветеране 'СВО'

Российский суд вынес суровый приговор стендап-комику Артемию Останину – 5 лет и 9 месяцев колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей (90 тысяч гривен). Причиной стала шутка во время выступления, которую пропагандисты трактовали как оскорбление ветеранов так называемой "СВО" и проявление неуважения к обществу.

Как пишут росмедиа, сам комик настаивал, что речь в монологе шла не о военном, а о нищем в метро, который, по его словам, "катается без ног на скейте уже лет 20". Однако российская система правосудия, похоже, давно научилась читать между строк – особенно когда очень хочет найти там преступление.

Суд, в котором все понятно без объяснений

Городской суд Москвы признал Останина виновным сразу по двум статьям – за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, и за разжигание ненависти либо вражды.

Во время оглашения приговора судья вела себя агрессивно. Услышав срок заключения и вопрос "понятно?", Останин ответил: "Я невиновный человек, большое спасибо".

В ответ прозвучало резкое: "Значит, понятно", – как будто именно эта реплика окончательно закрыла вопрос о его вине.

Как шутка стала уголовным делом

История началась с выступления Останина в одном из московских баров.

Следственный комитет оперативно открыл дело по статье о "разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства". Это положение давно получило репутацию универсального инструмента: оно одинаково эффективно работает против активистов, блогеров и комиков, что является доказательством – в РФ надо следить за своими словами, ведь никогда не знаешь, когда могут засудить.

По версии следствия, Останин якобы использовал оскорбительные высказывания и смеялся над оккупантом. Российский суд решил, что комик говорил именно о солдате, вероятно, из-за того, что использовал в "шутке" фразу "он сам подорвался на мине..."

То, что сам артист говорил о другом человеке, на общую картину не повлияло.

Попытка побега и задержание

Когда скандал начал набирать обороты, а перспектива уголовного наказания стала вполне реальной, комик решил покинуть страну. Но план не сработал – на границе его задержала беларуская полиция.

По словам адвоката, задержание сопровождалось избиением. Медики диагностировали у Останина перелом позвонка, многочисленные ссадины и ушибы, а также проблемы с легкими. Вскоре российские следователи опубликовали материал допроса. На нем уже не такой веселый стендапер объяснял, что не намеревался никого оскорблять.

