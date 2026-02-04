"Полный трэш" и дороже, чем в Германии: украинка удивила увиденным в McDonald's во Франции

McDonald's является международной компанией, которая известна в частности тем, что предлагает в разных странах преимущественно одинаковый выбор в меню. Но после приезда во Францию украинцев может ждать разочарование – блюда в местных заведениях сети дорогие, а порции – небольшие

Видео дня

Об этом сообщила в TikTok украинка Анна (@vive_en_france), которая живет во Франции. Она называет французские "МакДональдсы" "жестью".

Цены на блюда

Женщина показала свой заказ – бургер, картофель фри и милкшейк. Первое, что разочаровало блогера – размер и цена бургера, около 415 грн по актуальному курсу.

"Это они называют тройной чизбургер и стоит это 8,15 евро, чтобы вы понимали. Просто малюсенькая булочка, ну посмотрите на эту булочку вообще, посмотрите на эту котлетку", – говорит Анна, демонстрируя размеры бургера.

На это некоторые комментаторы обратили внимание, что блюда во Франции дороже, чем в Германии. Например, два одинаковых больших меню во французском заведении стоят 36 евро, тогда как в немецком – 22 евро.

Следует отметить, что в украинских McDonaldʼs нужный чизбургер не представлен. В то же время двойной стоит 135 грн (около 2,65 евро).

Отсутствие трубочек

Кроме того, Анна пожаловалась на отсутствие трубочек к напиткам. "Милкшейк – в таком виде. Без палочки, без трубочки. Говорю, дайте мне трубочку – нет", – объясняет женщина, демонстрируя стаканчик от напитка.

Но стоит отметить, что международная сеть в последние годы глобально отказывается от использования трубочек для напитков. Например, в прошлом году компания сообщила, что в Украине также постепенно откажутся от трубочек для холодных напитков во всех форматах заказа, кроме МакШейков и лимонада.

Обслуживание в "МакДональдсе"

Среди других недостатков французских "МакДональдсов" – в зале заведения на вокзале работает только один человек. Из-за этого в заведении грязно, а клиенты вынуждены ждать свои заказы по 40 минут и рискуют пропустить поезд.

"Это у них всегда такое. Это не то, что мы сегодня зашли – всегда, а мы здесь часто бываем. Один человек, и сейчас уже 11:30, то есть начнется обед, начнется просто полный треш", – считает украинка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, McDonald's в Украине запустил три новых "МакМаффина" с авокадо по цене 102-148 грн, и они уже доступны во всех ресторанах сети. Все новинки содержат пасту из авокадо, томат и руколу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!