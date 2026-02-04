11 июня 2026 года на стадионе "Ацтека" в Мехико начнется 23-й чемпионат мира, который впервые пройдёт сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Игры состоятся на стадионах 16 городов, а финальный матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Возвращаясь к истории, отметим четвертый чемпионат мира 1950 года. Решение о проведении турнира в Бразилии было принято на Конгрессе ФИФА в 1946 году. Турнир проводился по круговой системе, а победитель получал Кубок мира – "Золотую богиню".

На протяжении 12 лет Кубок мира, "Золотая богиня Ника", хранился в железном ящике под кроватью в Италии, прежде чем вновь обрел своего владельца. Его спасением во времена Второй мировой войны обязаны вице-президенту ФИФА Отторино Барасси, который спрятал приз, завоеванный в 1934 и 1938 годах сборной Италии, в надежном месте.

В финальном турнире должны были участвовать 16 команд. Италия, действующий чемпион, и Бразилия, организатор чемпионата, попадали в финальную группу без отбора. Однако Европе было выделено лишь шесть мест, что вызвало отказ многих стран – Чехословакии, Венгрии, Шотландии, Дании, Болгарии и других – от участия. Отказались также Аргентина, Перу и Эквадор.

Новички и отборочные группы

Впервые участвовали Англия, Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия. Эти сборные были объединены в одну отборочную группу, из которой в финальную часть вышли две лучшие команды — Англия и Шотландия. Позже шотландцы отказались от участия в мундиале.

Всего в отборе было 10 групп, где сильнейшими оказались Швейцария, Испания, Швеция и Югославия, а не попали в финальную часть Франция, Израиль и Португалия. Также финалистами стали команды Мексики, США, Боливии, Парагвая, Чили и Уругвая.

В Бразилию прибыли 13 команд, которые разделились на две группы, в которых турнир проходил по круговой системе. Хозяева чемпионата, сборная Бразилии, успешно выступили в своей группе: победа 4:1 над Мексикой, ничья 2:2 со Швейцарией, победа 2:0 над Югославией.

Неудачно выступили Англия, Италия и Югославия. Неудача итальянцев объясняется трагедией 1949 года: в авиакатастрофе погиб почти полный состав чемпиона страны – "Торино", который формировал костяк сборной. Итальянцы выставили молодых и неопытных игроков, уступив в группе шведам.

Бразильцы продолжили впечатлять результатами и в финальном раунде: 7:1 против Швеции и 6:1 против Испании.

Финал: день траура и ликования

16 июля 1950 года на стадионе "Маракана" встретились сборные Бразилии и Уругвая. Матч вошел в историю как день траура для хозяев.

Второй раз сборная Уругвая участвовала в чемпионатах мира – и второй раз триумф. Когда прозвучал финальный свисток, игроки сборной Бразилии умчались в раздевалку. Им было стыдно.

Вот как вспоминал этот финальный матч на стадионе "Маракана" президент ФИФА Жюль Реме: "При счете 1:1, а он устраивал бразильцев, я пошел через тоннель, который выходил на поле, чтобы поздравить бразильцев и вручить им Кубок мира. Ведь до конца матча оставалось мало времени. Когда я добрался к выходу, на стадионе стояла гробовая тишина. Сборная Уругвая, пока я шел по тоннелю, забила второй гол и стала чемпионом".

Напомню, впервые сборная Уругвая стала победителем первого чемпионата мира, который проходил у них в стране в 1930 году. В финале хозяева чемпионата победили аргентинцев – 4:2. В Бразилии бронза четвертого чемпионата мира 1950 года досталась сборной Швеции. На четвертом месте оказались испанцы.

Через четыре года чемпионат мира принимала Швейцария.