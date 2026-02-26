США нашли рычаг давления на Россию в мирных переговорах по Украине – Reuters

США замедлили продажу международных активов российской нефтяной компании Lukoil, чтобы усилить позиции в переговорах о мире в Украине. Решение приняли на фоне консультаций между представителями США, России и Украины, которые продолжаются в последние недели в Женеве, Абу-Даби и Майами.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров. Журналисты ознакомились с документом Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, который подтверждает продление крайнего срока для заключения сделок до 1 апреля. Один из представителей американской администрации заявил, что решение призвано поддержать усилия президента Дональда Трампа по ограничению доходов России.

Переговоры без прорыва

Последние раунды консультаций между США, Россией и Украиной не принесли прорыва. Стороны обсуждали, в частности, санкции против крупнейшей российской нефтяной компании Rosneft и второй по объемам добычи Lukoil. По словам источников, эти вопросы стали частью более широких дискуссий о возможном мирном соглашении.

Следующий раунд переговоров запланирован на март. Но пока стороны остаются на разных позициях. И это чувствуется – процесс идет медленно, без громких заявлений о компромиссах.

Механизм продления

Управление по контролю за иностранными активами уже в третий раз продлило срок для потенциальных покупателей, которые ведут переговоры по активам Lukoil стоимостью около 22 миллиардов долларов. Санкции против Lukoil и Rosneft Вашингтон ввел в октябре, после чего компании были вынуждены начать продажу зарубежного портфеля.

По словам американского чиновника, новое продление срока имеет целью "способствовать текущим переговорам с Lukoil и достичь соглашения, которое поддерживает усилия президента по лишению России доходов, необходимых для поддержания ее военной машины, и достижения мира".

Любая сделка предполагает, что Lukoil не получит авансовых средств. Все поступления от продажи должны быть размещены на счете, средства с которого будут оставаться замороженными и под юрисдикцией США.

Активы и покупатели

Под санкции попал международный портфель Lukoil, который включает нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и сети автозаправочных станций – от Ирака до Финляндии. Продажа вызвала интерес более десятка потенциальных покупателей. Среди них – американская компания ExxonMobil, инвестиционная группа Carlyle Group, саудовская Midad Energy, а также бизнесмен Тодд Бели в партнерстве с Xtellus Partners и фондом Alliance Investment Partners из ОАЭ.

Отдельно ведет переговоры консорциум Chevron и техасской Quantum Capital Group. В то же время стороны еще не согласовали окончательные условия с Lukoil.

Процессом продажи занимается OFAC, но в последнее время к нему присоединились высокопоставленные чиновники Белого дома, Министерства финансов и Государственного департамента США. Министр финансов Скотт Бессент, по данным источников, принимает более непосредственное участие в переговорах.

Белый дом, Госдепартамент и Минфин не ответили на запросы журналистов относительно связи продления срока с мирными переговорами. В Lukoil также не предоставили комментариев.

Отдельно источники отмечают, что продажа активов может завершиться независимо от достижения мирного соглашения. Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский представитель Кирилл Дмитриев предлагал администрации Трампа экономическую сделку на 12 триллионов долларов, которая включает активы Lukoil. Это может усложнить процесс продажи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее также был продлен ряд санкций США, введенных против России из-за ее агрессии в отношении Украины. Согласно решению американского президента Дональда Трампа, они будут действовать еще как минимум год.

Тем временем Венгрия срывает 20-й пакет санкций ЕС против России. Его планировали согласовать 23 февраля 2026 года – перед четвертой годовщиной полномасштабного вторжения РФ.

Однако из-за позиции Венгрии консенсуса не удалось достичь, и введение новых санкций оказалось под угрозой. Эта страна уже не впервые выступает против расширения санкционного давления на Россию – на этот раз венгерское правительство требует возобновить поставки нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины.

