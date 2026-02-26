Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев вечером 26 февраля прилетел в Женеву, Швейцария. В Женеве россиянин ожидает переговоров с американскими чиновниками.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Официальных сообщений от российского режима относительно переговоров Дмитриева с американцами еще нет.

В частности, российские пропагандисты сообщают, что Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве. Именно в этом отеле проходили переговоры между Украиной и США.

Ожидается, что переговоры Дмитриева с американцами будут двусторонними. Так или иначе, роспропагандисты сообщают, что на момент прибытия представителя Кремля в отель авто с украинскими переговорщиками уже отбыло.

О ком речь

Кирилл Дмитриев родился в 1975 году в Киеве. Но в 1990-х он перебрался в Калифорнию, США, где учился в колледже, а затем поступил в Стэнфордский университет. После окончания учебы работал в Goldman Sachs и McKinsey, а позже получил степень MBA в Гарварде.

В Россию Дмитриев переехал в 2000 году, получив должность заместителя гендиректора в компании IBS. Через два года он стал директором по инвестициям в Delta Private Equity – эту структуру создали в рамках фонда "Россия – США" при поддержке американского президента Билла Клинтона. Позже фонд преобразовали в Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, который в 2015 году российские власти признали "нежелательной организацией".

Известно, что с 2007 по 2011 год Дмитриев также возглавлял украинский инвестиционный фонд Icon Private Equity (с капиталом около миллиарда долларов), и поэтому находился на родине. Вновь бежал в Россию в начале Революции Достоинства.

Переговоры в Женеве

Именно сегодня, 26 февраля, в Женеве началась работа по переговорному процессу, направленному на окончание войны в Украине. Представители украинской делегации обсуждали с американской стороной гуманитарные и экономические вопросы, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

О результатах встречи он обещал рассказать позже.

Ранее встречу в Женеве анонсировал спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф. По его словам, встреча с украинским политиком нужна для того, чтобы изучить различные варианты того, как можно прийти к мирному соглашению.

Уиткофф добавил, что после переговоров в Женеве Умеров может посетить Соединенные Штаты для продолжения диалога.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ближайшие контакты с представителями США не принесут конкретных решений по территориальным вопросам. Он убежден, что главная сложность мирного процесса заключается не только в военной сфере, но и в отсутствии у агрессоров политической воли для завершения войны.

