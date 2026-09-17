"Нужно проверить всех": Зеленский анонсировал инспекцию всех руководителей центральных органов исполнительной власти на предмет коррупционных рисков

В Украине возобновят обязательное декларирование доходов для сотрудников правоохранительных органов и Сил безопасности, не находящихся на фронте. Также начнутся проверки госслужащих в центральных органах исполнительной власти – там, "где существуют высокие коррупционные риски".

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения к стране с итогами дня. Глава государства уже обсуждал эти вопросы проверок и декларирования с главой правительства, а также провел соответствующее совещание.

Что сказал президент

"Я разговаривал сегодня с премьер-министром Украины Сергеем Корецким. В центральных органах исполнительной власти необходимо проверить всех руководителей – как назначенных, так и исполняющих обязанности. Всех – от налоговой и АРМА до различных инспекций, в которых существуют коррупционные риски, причем высокие", – сказал президент.

Также глава государства сообщил, что провел совещание "по поводу дальнейших законодательных шагов".

"Есть решения, которые необходимо принять. Будет принято решение, которое вернет декларирование для сотрудников правоохранительных органов и Сил безопасности, не участвующих в боевых действиях, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни сотрудников правоохранительных органов", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, в Украине нужно "ускорить реформирование государственных предприятий, таких как "Леса Украины", "Энергоатом" и других".

"На основе опыта "Укрнафты" и "Нафтогаза" – именно того опыта, который сработал и сработал в интересах Украины, – должно быть проведено обновление всех ключевых государственных компаний. Кабинет министров Украины разработает и представит детали реализации этих решений", – сказал глава государства.

Что предшествовало

Владимир Зеленский не пояснил, какой именно "опыт Укрнафты" и "Нафтогаза" имеется в виду. Отметим, что в 2023 году "Укрнафта" задолжала государству 4 ,58 млрд грн налогов, имела 20 млрд дебиторской задолженности и дефицит нефти на миллиарды гривен. А уже в 2024 году компания во главе с Сергеем Корецким завершила год с чистой прибылью в 16,4 млрд грн.

Причем успех Корецкого в "Укрнафте" стал трамплином на пути к назначению в "Нафтогаз", а впоследствии – и в Кабмин.

Добавим, что анонс проверок и возобновления декларирования прозвучал на фоне скандала, в который оказались вовлечены НАБУ, САП и генпрокурор.

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