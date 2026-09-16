НАБУ и САП провели обыск у близкой к Кравченко бывшей главы Налоговой службы – СМИ

НАБУ и САП провели обыск у бывшей исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Леси Карнаух. Причины следственных действий правоохранители пока не комментируют.

Видео дня

Саму же Карнаух уволили с должности 15 сентября. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию собственных источников в политических кругах.

По имеющимся данным, обыск у Леси Карнаух провели во вторник, 15 сентября. Кабинет министров освободил ее от должности после того, как уже бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко покинул Украину.

По информации журналистов, НАБУ и САП не стали комментировать проведение следственных действий. В то же время причины обысков у Леси Карнаух и обстоятельства ее увольнения пока не разглашаются.

14 сентября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство прекратило полномочия Карнаух в качестве исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы.

"Министру финансов поручено внести на следующее заседание правительства кандидатуры на должность руководителя ГНС или лица, которое будет исполнять его обязанности", – написал он.

Кто такая Леся Карнаух

Леся Карнаух родилась 26 февраля 1983 года в Яготине Киевской области. По профессии она юрист и государственный служащий.

В августе 2023 года Карнаух стала заместителем председателя Киевской областной военной администрации и занимала эту должность до мая 2025 года. С июня 2025 года она исполняла обязанности главы Государственной налоговой службы Украины. Имеет III ранг государственного служащего.

Что предшествовало

В начале сентября НАБУ и САП провели обыски в кабинетах Офиса генпрокурора. В ответ Кравченко опубликовал материалы, среди которых – протоколы обыска, и обвинил антикоррупционные органы в изъятии материалов производств в отношении их же сотрудников, а также документов о негласных следственных действиях.

14 сентября Кравченко сообщил, что вручил подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, в частности в связи с якобы подделкой документов для получения неправомерной выгоды.

На фоне происходящего Кравченко заявил об отставке и в ночь на 14 сентября пересек государственную границу Украины на служебном автомобиле, объяснив выезд пятидневной командировкой в Париж.

В Офисе генпрокурора сначала заявили, что не располагают подробной информацией о поездке, а ГПСУ отметила, что пропуск осуществлялся при наличии официальных документов, дающих право на выезд.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили от должности семерых сотрудников. А 15 сентября народные депутаты проголосовали за отставку Кравченко. Соответствующее решение поддержали 317 парламентариев. В свою очередь, глава государства вечером уже подписал указ об увольнении чиновника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!