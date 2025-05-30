'Нужно остановить убийства людей': Зеленский обсудил с Эрдоганом подготовку к следующей встрече в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский вечером 30 мая сообщил, что провел "хороший и очень содержательный разговор" с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они говорили о возможной следующей встрече делегаций РФ и Украины в Стамбуле.

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Об этом глава государства рассказал на своем аккаунте в Telegram. Он отметил, что озвучил Эрдогану условия, при которых Киев согласится на проведение еще одной встречи с россиянами, чтобы она "не была пустой".

Президент подчеркнул: надо прекратить огонь и остановить убийства людей для дальнейшего движения к миру.

"Обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и при каких условиях Украина готова принять в ней участие. Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов", – написал он.

Зеленский также добавил, что обсудил с турецким лидером и прошлую встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле. Он добавил, что обмен по формуле "1000 на 1000" стал, к сожалению, единственным достижением встречи.

Отдельно они говорили также об участии Турции в саммите Украина – Юго-Восточная Европа.

Напомним, что днем Зеленский обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом следующую встречу в Стамбуле. Он подчеркнул, что российская сторона до сих пор не предоставила меморандум о прекращении огня, а чтобы встреча имела реальное содержание, важно четко понимать ее повестку дня и тщательно подготовиться к переговорам.

Глава ОП Андрей Ермак со своей стороны заявил, что Украина готова к новому раунду переговоров с РФ, потому что стремится к миру, но требует от России четких и взвешенных предложений.

Как известно, Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

30 мая пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским и Трампом, однако якобы только после "достижения результата на переговорах делегаций" Украины и РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова заявил, что Украина ждет от России "меморандум" ко второму раунду переговоров: его, вопреки заверениям Путина во время последнего телефонного разговора с Трампом, до сих пор не получили ни Киев, ни Вашингтон.

В России ранее назвали "неконструктивными" требования Украины передать текст "меморандума", несмотря на то, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал россиянам украинский меморандум еще 28 мая.

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