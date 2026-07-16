"Нужно больше скорости": Зеленский перечислил задачи, стоящие перед правительством Корецкого

Президент Владимир Зеленский заявил, что главной задачей нового правительства во главе с Сергеем Корецким станет подготовка Украины к предстоящей зиме, укрепление энергетической безопасности и ускорение выполнения договоренностей с международными партнерами. По его словам, Кабинет министров также должен обеспечить дальнейшее развитие украинского дальнемагистрального автотранспорта.

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Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 16 июля. Он перечислил задачи, стоящие перед правительством Корецкого.

Приоритет – подготовка к зиме

Зеленский отметил, что новое правительство уже приступило к работе сегодня, 16 июля. По его словам, сильной стороной нового премьер-министра Сергея Корецкого является многолетний опыт управления государственными энергетическими компаниями.

Президент напомнил, что после прихода Корецкого в "Укрнафту" компания избавилась от олигархического влияния и начала работать в интересах государства. Также он отметил работу "Нафтогаза", который сумел обеспечить страну газом, несмотря на массированные российские удары по энергетической инфраструктуре.

По словам Зеленского, теперь одной из ключевых задач правительства является полная подготовка к новому отопительному сезону.

"При любом сценарии Украина должна быть полностью готова защищать жизнь, защищать своих людей, обеспечить перезимовку. Это наша главная общая украинская задача для нового правительства", — подчеркнул президент.

Развитие дальнобойного оружия и ускоренное выполнение договоренностей

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет инвестировать в развитие собственных дальнобойных средств поражения и программу mid-strike.

По его словам, это необходимо для того, чтобы максимально затруднить России возможность наращивать наступательные действия и затягивать войну.

Кроме того, Зеленский анонсировал изменения во взаимодействии с международными партнерами.

"Будут изменения также в работе с партнерами: нужно больше оперативности в выполнении договоренностей", — подытожил президент.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Парламент также утвердил состав нового правительства.

Новоназначенный премьер-министр Корецкий принес присягу в Верховной Раде. Члены обновленного правительства также принесли присягу и официально приступили к исполнению своих обязанностей.

После этого Рада ушла на перерыв, так и не рассмотрев назначения министров обороны и иностранных дел. Депутаты завершили работу и ушли на каникулы. Следующее пленарное заседание Верховной Рады запланировано на 18 августа.

Как сообщал OBOZ.UA:

14 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра. По итогам голосования решение об освобождении чиновницы поддержали 258 народных избранников.

15 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении нового премьер-министра. Речь шла о кандидатуре председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

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