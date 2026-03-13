'Должна быть системная работа': Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом противодействия дронам. Видео

Украина готова передавать партнерам свой опыт противодействия дронам, полученный во время войны с Россией. Речь идет о создании эффективной системы защиты, которая сочетает работу радаров и противовоздушной обороны.

В Киеве считают, что такой опыт может быть полезным для безопасности всей Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские военные уже имеют значительный практический опыт борьбы с беспилотниками, который был получен во время противодействия российским атакам. Он подчеркнул, что этот опыт должен быть систематизирован и применен в более широком масштабе.

"Такой опыт есть у наших воинов. Должна быть соответствующая системная работа с радарами, со всей системой противовоздушной обороны. Украина готова распространить такой опыт ради безопасности тех партнеров, которые нам помогают", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что вопрос совместного противодействия современным угрозам он обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, стороны договорились координировать действия в сфере обороны и безопасности.

"Конечно, мы считаем, что в Европе нужно реализовать такую защиту", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что события последних лет демонстрируют новую реальность современной войны. В частности, война России против Украины и удары Ирана по странам региона показывают, насколько важна эффективная система защиты от ракет и беспилотников.

Он добавил, что Украина готова работать вместе с Францией и другими партнерами над совместными оборонными проектами.

"Важно, чтобы лидерство Франции было в таких совместных защитных проектах для Европы", – сказал он.

Кроме того, президент подчеркнул, что между Киевом и Парижем продолжается постоянная координация по вопросам обороны. Он также поблагодарил Францию за поддержку Украины и подчеркнул, что французское лидерство может сыграть важную роль в реализации совместных защитных инициатив для европейских стран.

