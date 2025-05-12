'Нужна мудрость и стойкость': Трамп рассказал, как он мирил Индию и Пакистан. Видео

Президент США Дональд Трамп похвастался, что он остановил "ядерный конфликт", заставив Индию и Пакистан согласиться на прекращение огня. По словам американского лидера, он очень этим гордится.

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О том, как он мирил Дели и Исламабад, Дональд Трамп рассказал на брифинге в Белом доме в понедельник 12 мая. Президент США подчеркнул, что ситуация была очень серьезной.

"Нужна мудрость и стойкость, чтобы полностью осознать и понять всю серьезность ситуации. И мы очень помогли", - заявил американский лидер.

Трамп заявил, что для того, чтобы заставить Индию и Пакистан согласиться прекратить огонь, он пригрозил им прекращением торговых отношений.

"Я сказал: "Мы собираемся много торговать с вами, ребята. Давайте остановим это... Если вы прекратите огонь, мы будем вести торговлю. Если вы не остановите это, мы не будем с вами вести никакой торговли", - заявил глава Белого дома.

Дональд Трамп отметил, что Индия и Пакистан приняли решение прекратить огонь "по многим другим причинам, но торговля имела большое значение".

Трамп добавил, что США будут "много торговать" с обеими странами. Сейчас продолжаются переговоры по этому поводу с Индией, а с Пакистаном переговоры начнутся в ближайшее время.

"Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, что так бы и было - это могла быть ужасная ядерная война. Миллионы людей могли погибнуть. Поэтому я этим очень горжусь", - заявил Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA:

10 мая, Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры проходили при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Как отметил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, переговоры продолжались всю ночь, но обе страны, использовав "здравый смысл" и "большой интеллект", приняли правильное решение.

Дональд Трамп заявил, что США значительно расширит торговлю с Индией и Пакистаном, если обе страны смогут сохранить договоренность о прекращении огня. Он также намекнул на возможность урегулирования давнего конфликта вокруг Кашмира.

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