Санда прибыла в Киев в день рождения Зеленского: названы ключевые темы переговоров. Видео

Президент Молдовы Мая Санду прибыла в Киев в день рождения украинского лидера Владимира Зеленского, 25 января. По ее словам, она посетит Украину по приглашению президента.

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Соответствующий ролик из поезда глава Молдовы опубликовала утром в Facebook. Своим визитом она демонстрирует свою солидарность с Украиной.

"Уже почти три года украинцы защищают свою страну, свои семьи, будущее своих детей. Мужество украинцев также защищает мир в Республике Молдова, за что мы очень благодарны", – подчеркнула Санду.

Она сообщила, что во время визита в Киев она проведет встречи с Зеленским и другими должностными лицами, чтобы обсудить вопросы безопасности, энергетики, торговли, инфраструктуры, в том числе дорог и мостов, а также сотрудничество в контексте вступления в ЕС.

Напомним, 14 января Санду заявила, что энергетический кризис в Приднестровье спровоцирован не Молдовой, а Россией. На сегодняшний день Кишинев не препятствует поставкам российского газа на "Левый берег". Это произошло на фоне того, что РФ обвинила власти Кишинева в "преднамеренном игнорировании проблем в отношениях с "Газпромом", что якобы является главной причиной кризисной ситуации в приднестровском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 января стало известно, что Молдова перешла к использованию евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея. Таким образом, молдавскую валюту отвязали от доллара США.

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