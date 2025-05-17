Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в Кремле в очередной раз заговорили о выполнении условий.

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По словам Пескова, в первую очередь предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1000 на 1000. Об этом представитель Кремля рассказал в комментарии российским пропагандистам.

Спикер диктатора РФ рассказал, что прямой встрече Путина и Зеленского должна предшествовать работа делегаций обеих стран. В частности, Песков подчеркнул, что при достижении конкретных договоренностей Кремлю важно, кто именно будет подписывать документы.

"С самого начала поступило много вопросов по возможной встрече президентов двух стран – Зеленского и Путина. Здесь хотел бы разъяснить: такая встреча возможна как результат работы делегаций двух сторон. Мы считаем ее возможной, но именно по достижению результатов договоренностей двух сторон. При подписании документов для нас принципиальным остается вопрос, кто именно будет их подписывать", – заявил Песков.

Также представитель Кремля также добавил, что Москва и Киев договорились подготовить свои перечни условий по прекращению огня, однако российская сторона пока не раскрывает детали будущих предложений и не уточняет, будут ли стамбульские документы 2022 года взяты за основу. Песков предупредил, что переговорный процесс идет и будут проходить в закрытом режиме.

Кроме того, в Кремле прокомментировали информацию о якобы контактах РФ и США после переговоров в Стамбуле. По словам Пескова, Москва и Вашингтон пока не обсуждали итоги российско-украинских переговоров.

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