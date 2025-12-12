'Никаких уступок по территории и суверенитету': Науседа призвал не превращать мирное соглашение в очередной Будапештский меморандум

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил ключевые принципы, необходимые для приемлемого мирного соглашения для завершения войны РФ против Украины. Первоначально – это прекращение огня. А ключевое – это отсутствие территориальных уступок. Так называемый"мирный план" не должен превратиться в "очередной Будапештский меморандум", отметил литовский лидер страны.

Видео дня

Науседа отметил, что сейчас наступил тот период, когда партнерам крайне важно "твердо поддерживать Украину и усиливать ее переговорную позицию" для безопасности и Украины, и Европы. Такой призыв он сделал после встречи "Коалиции желающих".

Позиция партнеров

"Сначала должно быть прекращение огня. А любой мирный план должен содержать сильные, юридически обязательные гарантии безопасности, а не быть очередным Будапештским меморандумом. Никаких уступок в отношении территории, суверенитета или международного права Украины не может быть", – подчеркнул Гитанас Науседа.

Президент Литвы также отметил, что"долгосрочная военная и финансовая поддержка, усиленные санкции и очевидный прогресс на пути к членству Украины в ЕС чрезвычайно важны".

"Европа должна действовать едино, поскольку формируются ключевые решения по нашей будущей безопасности", – отдельно отметил литовский политик.

Что предшествовало

Украина и Европа передали Соединенным Штатам Америки свою редакцию мирного плана, которую американская переговорная группа редактировала и обсуждала в России. В то же время это еще не окончательный план, а комплекс документов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, финальные версии других документов зависят от того, в каком виде будет принят базовый 20-пунктный план.

В частности, документ содержит несколько стратегических направлений, в том числе послевоенную экономику и восстановление, гарантии безопасности и другие вещи, которые задаются рамкой в базовом документе.

Американцы устали

После этого в Белом доме пожаловались на слишком большое количество переговоров и встреч для окончания российско-украинской войны. Президент США Дональд Трамп обвинил и РФ, и Украину – мол, он "разочарован обеими сторонами", сказала его пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте отметил, что кремлевский диктатор обращает внимание на дипломатический процесс мирного урегулирования только тогда, когда ему это выгодно."Давайте проверим Владимира Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или предпочитает продолжение бойни", – предложил политик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!