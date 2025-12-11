'Важно, что США с нами': состоялось заседание Коалиции желающих о гарантиях безопасности для Украины. Видео

11 декабря в видеоформате состоялось новое заседание Коалиции желающих. Президент Владимир Зеленский выступил с речью, акцентировав внимание на важности надежных и действенных гарантий безопасности, к обеспечению которых должны быть привлечены Соединенные Штаты Америки.

На своем Telegram-канале глава государства написал: "Провели заседание Коалиции желающих, и это важный формат поддержки безопасности Украины сейчас и в будущем. Мы работаем над тем, чтобы гарантии безопасности включали серьезные компоненты европейского сдерживания и были надежными, и важно, что США с нами и поддерживают".

Зеленский подчеркнул, что в третьем вторжении России никто не заинтересован. Поэтому оборонная поддержка сверхважна, ведь агрессор не прекращает атак.

"Защиты жизни должно быть больше, чтобы дипломатия сработала на справедливый мир", – отметил он.

Обращение президента Украины к участникам встречи Коалиции желающих

Работа над действенной моделью гарантий

Сначала Зеленский поблагодарил лидеров Великобритании и Франции Кира Стармера и Эммануэля Макрона за совместное проведение саммита.

После этого президент сообщил, что незадолго до выступления имел разговор с командой Соединенных Штатов Америки о возможных гарантиях безопасности для Украины.

"Мы работаем над рамочным документом. Он должен быть достаточно сильным, чтобы реально действовать. Мы считаем, что этот документ должен быть одобрен Конгрессом США – это будет означать настоящие, надежные, юридически обязывающие гарантии безопасности для нашей страны. И они должны быть действительно реализованы.

Конечно, действенная модель гарантий безопасности невозможна – и мы это подчеркнули – невозможна без Европы и всех членов нашей Коалиции желающих: от Канады до Японии, до Австралии и Новой Зеландии – спасибо всем. Вклад каждого важен", – в очередной раз поблагодарил президент.

По его словам, большинство участников коалиции уже знают, "что нужно и как это может работать". Теперь стоит "скоординировать все так, чтобы американцы были полностью вовлечены в каждый процесс".

Мирные переговоры с Вашингтоном

За день до встречи – 10 декабря – Украина разговаривала с США об экономическом соглашении, привлечении Вашингтона к нашему послевоенному восстановлению и развитию.

Также американская команда в среду получила обновленную версию рамочного документа по мирному урегулированию. Зеленский уточнил, что он содержит 20 ключевых пунктов и может стать основой для будущего соглашения.

"Я ожидаю обратной связи от Америки", – сообщил он.

Инициатива PURL

"Очень важно – и я благодарю Марка Рютте и каждого лидера, которые постоянно подчеркивают это, – чтобы вы лично вместе с вашими министрами обороны и военным руководством продолжали работать совместно в рамках программы PURL. Эту программу нужно активно наполнять содержанием и конкретными действиями. И спасибо всем, кто помогает нам удерживать линию фронта стабильной, усиливать нашу противовоздушную оборону и поддерживать нашу общую устойчивость – особенно сейчас, на фоне ежедневных российских ударов по нашей энергетической инфраструктуре", – сказал президент.

Финансовая помощь

Он призвал Европу "как можно быстрее двигаться вперед" в вопросе репарационного кредита и использования замороженных активов агрессора. За продвижение этой идеи глава государства поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен, Антониу Кошти и всех, кто помогает.

"Это действительно необходимо. И это сделает весомый вклад в нашу безопасность – нашу общую безопасность", – подчеркнул он.

Выборы в Украине во время войны

"И еще одно. Мы готовы работать с президентом [Дональдом] Трампом в любом формате. И если Трамп больше говорит о выборах в Украине, я хочу сказать это абсолютно открыто – мы можем попробовать провести выборы. Украина не прячется от демократии. Но для того, чтобы выборы были возможными, должен быть обеспечен компонент безопасности. И именно Америка может помочь с этим больше всего", – прокомментировал Зеленский критику от главы Белого дома.

Президент отметил, что если выборы должны проводиться сейчас, то должно быть прекращение огня – минимум на период избирательного процесса и голосования.

"Это то, что нужно обсуждать. Откровенно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить с российской стороной по этому поводу. Посмотрим, что будет дальше... Поэтому я прошу вас поддержать Украину в этом и других важных вопросах", – подытожил Зеленский.

